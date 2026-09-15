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Lukas Enzersdorfer-Konrad wechselt von Bitpanda zur Erste Group und übernimmt neue Gruppenfunktion für Asset Management (News mit Zusatzmaterial)



15.09.2026 / 10:30 CET/CEST

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Lukas Enzersdorfer-Konrad wechselt von Bitpanda zur Erste Group und übernimmt neue Gruppenfunktion für Asset Management Lukas Enzersdorfer-Konrad verstärkt die Erste Group ab dem ersten Quartal 2027 in einer neu geschaffenen, gruppenweiten Führungsfunktion mit direkter Berichtslinie an CEO Peter Bosek

Neue gruppenweite Verantwortung für die integrierte Steuerung von Asset Management und Digital Investing in den acht Kernmärkten der Erste Group

Peter Bosek: "Lukas steht für Pioniergeist und bringt umfassende Erfahrung darin mit, Investieren einfacher und zugänglicher zu machen. Er wird dazu beitragen, unser Angebot in allen Märkten noch intuitiver und attraktiver gestalten." Die Erste Group bestellt Lukas Enzersdorfer-Konrad zum Executive Director Asset Management. Die neu geschaffene gruppenweite Funktion berichtet direkt an CEO Peter Bosek und soll die strategische Weiterentwicklung des Investmentgeschäfts der Gruppe vorantreiben. Ziel ist es, die Kompetenzen in den Bereichen Asset Management und Digital Investing enger zu verzahnen und einen konsistenten, digitalen Investmentansatz für die 23 Millionen Kund:innen der Erste Group in ihren acht Kernmärkten zu entwickeln. Lukas Enzersdorfer-Konrad wechselt von Bitpanda zur Erste Group. Zuletzt war er CEO des Unternehmens und verantwortete dessen Weiterentwicklung von einem Krypto-Broker für Privatkund:innen zu einer stark regulierten Investment- und Handelsplattform mit mehr als sieben Millionen Nutzer:innen in 45 Märkten. In seiner neuen Funktion wird er eng mit Robert Kubin zusammenarbeiten, der mit 1. Dezember 2026 die Leitung der Erste Asset Management übernimmt. Gemeinsam sollen sie die Innovationskraft im Investmentgeschäft weiter stärken und das Angebot der Erste Group konsequent an den veränderten Bedürfnissen der Anleger:innen ausrichten. "Ich freue mich sehr, dass wir Lukas für die Erste Group gewinnen konnten", sagt Peter Bosek, CEO der Erste Group. "Er steht für Pioniergeist und bringt umfangreiche Erfahrung darin mit, Investieren einfacher und zugänglicher zu machen. Gerade für jüngere Generationen ist das entscheidend.Junge Menschen investieren heute früher und selbstverständlicher als jede Generation vor ihnen. Ihre Erwartungen verändern sich rasant. Lukas wird dazu beitragen, unser Angebot in allen Märkten noch einfacher, intuitiver und attraktiver zu machen und mehr Menschen in Zentraleuropa den Schritt vom Sparen zum Investieren zu erleichtern." Lukas Enzersdorfer-Konrad sagt: "In den vergangenen acht Jahren habe ich aus erster Hand erlebt, wie schnell sich die Erwartungen der Menschen an das Investieren verändern, wenn man es einfach, transparent und zugänglich macht. Die Erste Group verfügt über etwas, das nur wenige Unternehmen in diesem Bereich vorweisen können: das Vertrauen von 23 Millionen Kundinnen und Kunden sowie mit George eine der meistgenutzten Banking-Plattformen Europas. Ich freue mich darauf, diese Stärken mit der Größe und regionalen Reichweite der Erste Group zu verbinden und gemeinsam das führende Investmentangebot in Zentraleuropa weiterzuentwickeln." Bevor er im August 2025 zum CEO von Bitpanda ernannt wurde, hatte Enzersdorfer-Konrad dort mehrere Führungspositionen inne, darunter als Deputy CEO, Chief Operating Officer und Chief Product Officer. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2018 baute er zudem den institutionellen Geschäftsbereich maßgeblich mit auf und spielte eine zentrale Rolle beim Ausbau der regulatorischen Präsenz von Bitpanda, unter anderem in Österreich und Deutschland. Vor seiner Zeit bei Bitpanda war Enzersdorfer-Konrad unter anderem für Raiffeisen, zeb consulting und die Erste Group tätig. Er studierte Banking & Finance an der Wirtschaftsuniversität Wien und absolvierte zudem Studienaufenthalte am Baruch College in New York. Die Bestellung von Lukas Enzersdorfer-Konrad steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen. Zusatzmaterial zur Meldung:



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