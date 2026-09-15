Berlin (ots) -Wie gelingt ein selbstbestimmtes Leben nach einem Unfall oder einer schweren Erkrankung? Welche Unterstützung gibt es für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen? Antworten darauf gibt die gesetzliche Unfallversicherung vom 23. bis 26. September 2026 auf der Rehacare in Düsseldorf. In Halle 1, Stand D31 präsentieren Berufsgenossenschaften, Unfallkassen, ihr Spitzenverband Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) und weitere Partner ihre Angebote rund um Rehabilitation, Pflege, Prävention und Teilhabe. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Fachvorträgen, praktischen Demonstrationen und interaktiven Formaten.Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) informiert über ihr Leistungsspektrum und bietet Gespräche mit einem Reha-Manager an. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) lädt zu einem Online-Escape-Game ein, das spielerisch Wissen zu Fehlbelastungen, Hautschutz oder Gefahrstoffen vermittelt. Die Unfallkasse NRW präsentiert ihr Portal für pflegende Angehörige (https://zuhause-pflegen.unfallkasse-nrw.de/gesundheitsschutz-fuer-pflegende-angehoerige/hilfen-fuer-pflegende-angehoerige). Dem Thema häusliche Pflege widmet sich auch die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG). Sie stellt Anwendungen und Möglichkeiten rund um das Pflegebett vor.Die DGUV präsentiert unter anderem die Präventionskampagne GewaltAngehen (https://www.dguv.de/gewalt-angehen/index.jsp), die sich gegen Gewalt bei der Arbeit, in Bildungseinrichtungen und im Ehrenamt richtet. Über alle Branchen hinweg bietet die gesetzliche Unfallversicherung Informationen zur Gewaltprävention und Unterstützung für Betriebe und Beschäftigte an.BG Klinikum Duisburg mit Einblicken in moderne UnfallmedizinEinen besonderen Schwerpunkt setzt das BG Klinikum Duisburg. An allen Messetagen informieren Expertinnen und Experten über moderne Unfallmedizin, Rehabilitation und Pflege. Das begleitende Bühnenprogramm bietet praxisnahe Einblicke in aktuelle Entwicklungen, etwa bei der Versorgung Schwerverletzter oder von Menschen mit Rückenmarksverletzungen. Auch neue Technologien können vor Ort ausprobiert werden: Mithilfe von Virtual-Reality-Anwendungen erleben Besucherinnen und Besucher innovative Therapieformen aus erster Hand. Zudem werden moderne Verfahren der Diagnostik und Therapiebegleitung vorgestellt.Ein Höhepunkt erwartet die Messegäste am Samstag, 26. September: Der Deutsche Rollstuhl-Sportverband (DRS) zeichnet auf der Rehacare erneut den DRS-Sportler/die DRS-Sportlerin des Jahres aus und vergibt wieder den "Dr.-Horst-Strohkendl-Preis" für besonderes ehrenamtliches Engagement.Diese und weitere Angebote sind Teil eines abwechslungsreichen Bühnenprogramms (https://www.dguv.de/de/mediencenter/termine/veranstaltungs-details_682243.jsp), das an allen Messetagen ab 10.15 Uhr stattfindet.Rehabilitation in der gesetzlichen UnfallversicherungDamit Menschen nach einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit wieder möglichst selbstbestimmt leben und arbeiten können, setzen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen auf passgenaue Rehabilitationsleistungen. Je nach individuellem Bedarf reichen diese von medizinischen Behandlungen und Hilfsmitteln über den Umbau von Wohnungen bis hin zu Unterstützung bei der Jobsuche oder der Rückkehr in den Beruf.Eintrittsgutscheine zur RehacareDie DGUV vergibt Eintrittsgutscheine für die Rehacare 2026. Die ersten 100 Interessentinnen und Interessenten, die eine Mail an veranstaltungen@dguv.de schicken, erhalten einen Eintritts-Code. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Datenschutzhinweis: Zur Durchführung verarbeiten wir ausschließlich die Emailadresse der Einsendenden. Wir löschen die Mail sowie die Antwortmail spätestens mit dem Ende der Rehacare 2026. Eine darüber hinaus gehende Speicherung von Daten findet nicht statt. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Unser Datenschutzbeauftragter ist unter datenschutz@dguv.de erreichbar. Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu den Rechten als betroffene Person, stehen unter www.dguv.de (https://dguv.de/de/wir-ueber-uns/impressum/datenschutzerklaerung/index.jsp).Pressekontakt:Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaftenund der Unfallversicherungsträger der öffentlichen HandGlinkastraße 40, 10117 BerlinPressesprecher Stefan BoltzTel.: +49 30 13001-1414E-Mail: presse@dguv.dehttps://www.dguv.deHinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beachtenSie bitte unsere Datenschutzerklärung.Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/6352219