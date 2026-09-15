Aichach (ots) -Mit dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres freut sich die Julius Zorn GmbH (Juzo), zehn neue Auszubildende im Unternehmen begrüßen zu dürfen. Die Nachwuchskräfte starten in verschiedenen Bereichen und verstärken künftig die kaufmännischen, gewerblichen sowie kreativen Teams des Unternehmens.In diesem Jahr beginnen die neuen Auszubildenden ihre Ausbildung als Industriekaufleute, Kaufleute für Dialogmarketing, Mediengestalter Digital und Print, Elektroniker für Betriebstechnik sowie Maschinen- und Anlagenführer Textiltechnik. Zudem starten zwei Kauffrauen für Marketingkommunikation und eine Veranstaltungskauffrau ihre Ausbildung bei Juzo.Für einen gelungenen Start erwartete die neuen Kolleginnen und Kollegen in der ersten Woche ein abwechslungsreiches Einführungsprogramm. Den Auftakt bildete am 1. September die Schulung "Vom Schüler zum Azubi". Dabei standen der Einstieg in das Berufsleben, organisatorische Grundlagen sowie das erste Kennenlernen der neuen Auszubildenden im Mittelpunkt.Am folgenden Tag kamen die gesamten Juzo Ausbildungsjahrgänge zusammen. Gemeinsam mit den Auszubildenden aus dem zweiten und dritten Lehrjahr nahmen die Berufsanfängerinnen und -anfänger an einem Kennenlerntag teil. Die Auszubildenden der höheren Lehrjahre hatten im Vorfeld besondere Projekte und Erlebnisse aus ihrer bisherigen Ausbildungszeit bei Juzo aufbereitet. In Form einer kleinen Ausstellung präsentierten sie den neuen Kolleginnen und Kollegen ihre Erfahrungen und gaben einen authentischen Einblick in die vielfältigen Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten während der Ausbildung. Ergänzt wurde das Programm durch verschiedene Team- und Kennenlernaktivitäten, die den Austausch zwischen den Jahrgängen förderten."Eine fundierte Ausbildung beginnt nicht erst am Arbeitsplatz. Uns ist es wichtig, unseren Nachwuchskräften von Anfang an Orientierung zu geben, den Zusammenhalt zu fördern und den Austausch zwischen den Ausbildungsjahrgängen zu stärken. So schaffen wir eine gute Grundlage für eine erfolgreiche und abwechslungsreiche Ausbildungszeit bei Juzo", sagt Nadine Cieslar, Ausbildungsleiterin bei Juzo.Ein weiterer gemeinsamer Programmpunkt folgte am nächsten Tag mit einem Besuch des Textilmuseums. Dort erhielten die Auszubildenden Einblicke in die Geschichte und Entwicklung der Textilbranche und damit auch in einen Bereich, der für Juzo als Hersteller medizinischer Kompressionsversorgungen von besonderer Bedeutung ist. Anschließend stand ein Besuch in einem Escape Room auf dem Programm. Dabei waren Teamwork, Kommunikation und gemeinsames Problemlösen gefragt.Die ersten Ausbildungstage boten den neuen Auszubildenden zahlreiche Gelegenheiten, Kontakte zu knüpfen, das Unternehmen kennenzulernen und sich mit anderen Auszubildenden auszutauschen. Juzo freut sich über den Zuwachs und wünscht allen neuen Kolleginnen und Kollegen einen erfolgreichen Start sowie eine spannende und lehrreiche Ausbildungszeit.Pressekontakt:Laura Schultes | Tel. 08251 901 577 | E-Mail: laura.schultes@juzo.deOriginal-Content von: Julius Zorn GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115886/6352217