Bonn/Berlin (ots) -Die dhpg, die größte, auf den Mittelstand fokussierte Prüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland, und Cortea haben eine Technologiepartnerschaft für den Einsatz von KI-Agenten in der Abschlussprüfung vereinbart. Seit dem Start der gemeinsamen Entwicklungs- und Testphase im Februar 2026 wurden mehr als 450 Prüfungsberichte über Cortea geprüft. Seit August ist die KI-gestützte Berichtskritik Teil des Standardprozesses der dhpg.Die Anforderungen an die Prüfungsqualität und die Dokumentation steigen von Jahr zu Jahr. Qualitätssicherung lässt sich nicht mehr allein über zusätzliches Personal und weitere Kontrollschleifen lösen. Mit KI-Agenten steht erstmals eine Technologie zur Verfügung, die fachliche Vorgaben konsistent auf jeden einzelnen Bericht anwenden kann, ohne die Nachvollziehbarkeit der Prüfungshandlungen zu beeinträchtigen.Chancen der KI nutzen, ohne Änderung der eigenen MethodikGenau hier setzen beide Partner aus unterschiedlichen Richtungen an. Die dhpg nutzt die Chancen der KI für die Prüfungsqualität, ohne die eigene Methodik einem fertigen Produkt anzupassen. Cortea entwickelt Agenten, die auf den Standards von Prüfungsgesellschaften beruhen und nicht auf einem allgemeinen Modell. Deshalb entstand eine Partnerschaft anstatt eines Lizenzvertrags. Die Zusammenarbeit ist langfristig angelegt.Die Fachabteilungen der dhpg definieren die Prüfungsfragen, Checklisten und Musterprüfungsberichte, auf denen die Agenten arbeiten und entscheiden über deren Weiterentwicklung. Auf der gemeinsamen Roadmap stehen zehn weitere Agenten für andere Phasen der Abschlussprüfung, mit dem Ziel einer durchgängig KI-gestützten Prüfung."Für den Mittelstand zählt die persönliche Betreuung für seine ganz spezifischen Bedürfnisse, auch wenn die Technologie den Prozess der Jahresabschlussprüfung verändert. Deshalb haben wir uns mit Blick auf die Prüfungsqualität und die Chancen, die aus dem Einsatz von KI entstehen, für eine Entwicklungspartnerschaft entschieden und nicht für ein fertiges Produkt: Die fachlichen Vorgaben kommen von uns, Cortea entwickelt die Agenten dazu", sagt Andreas Blum, Managing Partner der dhpg.KI-Agent deckt formelle und materielle Aspekte ab"Cortea ist bei uns inzwischen Teil des Standardprozesses, bevor ein Bericht zum Berichtskritiker geht und das an jedem Standort. Die Prüfungsfragen dahinter sind unsere eigenen. Durch den Einsatz können wir die Qualität unserer Berichte schon früh im Prozess erhöhen und gewinnen so Zeit für die anspruchsvolleren Teile der Berichtskritik ", sagt Hagen Müller, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Senior Partner der dhpg.Die Berichtskritik umfasst Jahres- und Konzernabschlussprüfungen sowie Erstellungsberichte, jeweils auf Grundlage der Musterprüfungsberichte der dhpg. Der Agent deckt dabei sowohl formelle als auch materielle Aspekte ab.Der Berichtskritik-Agent weist jede Auffälligkeit mit Begründung und Fundstelle im Bericht aus. Die Würdigung erfolgt durch den Prüfer. Die menschliche Berichtskritik bleibt verpflichtender Bestandteil des Prozesses. Der Agent unterstützt den Prüfer bei der Ausübung seines pflichtgemäßen Ermessens, er ersetzt es nicht, und er verändert keine nach den Prüfungsstandards vorzunehmenden Prüfungshandlungen."Unsere Vision war von Anfang an, KI-Agenten für Qualität zu entwickeln, bis hin zu einer durchgängig KI-gestützten Abschlussprüfung. Partnerschaften sind für uns Prinzip, nicht Ausnahme: Wir arbeiten mit den innovativsten Prüfungsgesellschaften international. Die dhpg gehört in Deutschland für uns dazu, von der ersten Woche an: Die Plattform kommt von uns, die Methodik und die Prozesse von der dhpg. Das Ergebnis ist ein Agent, der den eigenen Qualitätsmaßstab der dhpg anwendet", sagt Valentin Neumann, Mitgründer und CEO von Cortea.Für den Berufsstand liegt die Bedeutung in der Breite und in der Dauer: kein Pilot in einem einzelnen Prüfungsbereich, sondern eine Partnerschaft, in der die Prüfungsmethodik der dhpg Schritt für Schritt in KI-Agenten überführt wird.Über die dhpg:Die dhpg ist eine der führenden mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland mit den Kernbereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzverwaltung sowie Sanierungsberatung und IT-Services. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mit 1.300 Mitarbeitenden an 18 Standorten zu den elf größten seiner Branche. Die dhpg ist ein eigenständiges Mitglied im Netzwerk CLA Global Limited (CLA Global (https://www.claglobal.com/)), einer führenden internationalen Organisation, die aus voneinander unabhängigen Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht, und mit 15.000 Mitarbeitenden in über 230 Büros weltweit Mandantinnen und Mandanten vertritt. Das Netzwerk belegt Platz 15 unter den 25 umsatzstärksten Prüfungs- und Beratungsnetzwerken der Welt.Über Cortea:Cortea entwickelt ein KI-gestütztes Qualitätssystem für KI-basierte Wirtschaftsprüfungen. Das Unternehmen hilft Prüfungsgesellschaften, KI mit mehr Vertrauen, größerer Konsistenz und professioneller Kontrolle einzusetzen.Corteas Audit Quality Agents orientieren sich an Prüfungsstandards und Review-Workflows. Sie ermöglichen Prüfungsgesellschaften, verlässlichere und besser nachvollziehbare Arbeit zu liefern. Zugleich erhöhen sie Kapazitäten im Prüfungsprozess.Cortea arbeitet mit innovativen Prüfungsgesellschaften in Europa, Großbritannien und den USA zusammen.Pressekontakt dhpg:Brigitte SchultesBrigitte.Schultes@dhpg.deTel.: +49 228 81000 0Pressekontakt Cortea:Irina Boteapress@cortea.aiOriginal-Content von: dhpg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137508/6352213