Berlin (ots) -Ein pragmatischer Leitfaden für Mittelstand, IT-Dienstleister und Sicherheitsbeauftragte - Ab sofort auf Amazon (https://amzn.eu/d/0iRVK2pu) erhältlich.Informationssicherheit ist für Unternehmen jeder Größe längst vom Nischenthema zum kritischen Erfolgsfaktor geworden. Dennoch empfinden viele Verantwortliche die Umsetzung des internationalen Standards ISO/IEC 27001 als überstrenge Bürokratie und komplexe Normen-Prosa. Mit dem Fachbuch "ISO 27001 im Klartext" veröffentlicht Lead Auditor und einfachISO-Gründer Joachim Reinke eine praxisnahe Orientierungshilfe, die den Weg zum zertifizierten Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) klar, verständlich und ohne unnötigen Ballast aufzeigt.Sicherheitsanforderungen durch Gesetzgeber (wie die NIS-2-Richtlinie), Kunden und Geschäftspartner steigen kontinuierlich. Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stellt die Zertifizierung nach ISO 27001 oft eine erhebliche organisatorische und finanzielle Hürde dar. Das Buch schließt die Lücke zwischen abstrakten Normtexten und der tatsächlichen betrieblichen Realität. Reinke übersetzt die komplexen Normkapitel und Controls in konkrete Handlungsempfehlungen, die sich direkt in den Unternehmensalltag integrieren lassen.Pragmatismus im Fokus: Ein ISMS, das Arbeit abnimmt statt schafft"ISO 27001 im Klartext" richtet sich an Geschäftsführungen, IT-Leiter, Informationssicherheitsbeauftragte (ISOs/CISOs) sowie Compliance- und Qualitätsmanagement-Beauftragte, die jetzt mit der Aufgabe konfrontiert sind, ein ISMS im Unternehmen zu schaffen. Das Buch erklärt systematisch, was hinter jeder einzelnen Anforderung steckt, mit welchen weiteren Anforderungen diese sinnvollerweise zusammen betrachtet, wie sie effizient umgesetzt werden kann und wie Auditoren diese Anforderung typischerweise prüfen.Die zentralen Schwerpunkte des Buches umfassen:- Normverstehen ohne Vorkenntnisse: Verständliche Aufbereitung der Struktur der ISO/IEC 27001.- Vermeidung typischer Audit-Fallen: Einblicke aus der Praxis eines aktiven Lead Auditors zeigen, worauf bei Zertifiziererungsaudits wirklich geachtet wird und welche Fehler Zeit und Geld kosten.- Schlanke Dokumentation: Wie Unternehmen den Dokumentationsaufwand auf das Wesentliche reduzieren."Ein Informationssicherheits-Managementsystem darf kein Papiertiger sein, der nur kurz vor dem Audit zum Leben erwacht. Das Ziel von 'ISO 27001 im Klartext' ist es, Unternehmen Mut zu machen: Ein funktionierendes ISMS schafft Klarheit, schützt Werte und stärkt das Vertrauen von Kunden - ganz ohne bürokratischen Overhead", so Joachim Reinke, Autor und Gründer von einfachISO.Bibliografische Angaben und VerfügbarkeitTitel: ISO 27001 im Klartext - Das praxisnahe Handbuch für ein funktionierendes ISMSAutor: Joachim ReinkeAusführung: Hardcover & E-BookVerfügbarkeit: Ab sofort erhältlich auf Amazon https://amzn.eu/d/0iRVK2puZielgruppe: Geschäftsführung, IT-Verantwortliche, Informationssicherheitsbeauftragte (CISOs/ISOs), Compliance- & QM-Beauftragte, BeraterSchwerpunkte: ISMS-Aufbau, Risikomanagement, Anhang A-Controls, Auditsicherheit, MittelstandseffizienzÜber Joachim Reinke:Joachim Reinke ist erfahrener Lead Auditor für ISO/IEC 27001, Experte für Informationssicherheit, Fachbuchautor und Gründer der Beratungsplattform einfachISO. Nach seinem Informatikstudium sammelte er mehrjährige Branchen- und Führungserfahrung in der Medizintechnik sowie in der Softwareentwicklung. Durch seine duale Perspektive - sowohl als interner Verantwortlicher in stark regulierten Branchen als auch als externer Zertifizierungsauditor - kennt er die Herausforderungen von Unternehmen aus erster Hand. Mit einfachISO verfolgt er die Mission, Informationssicherheit und Compliance für den Mittelstand sowie für IT- und Technologieunternehmen zugänglich, verständlich und effizient umsetzbar zu machen.Pressekontakt und Medienanfragen:Website: www.einfachiso.deE-Mail: presse@einfachiso.deThemen: Informationssicherheit, ISO 27001, NIS-2, Cyber-Resilienz im MittelstandRezensionsexemplare für Journalisten auf Anfrage erhältlich.Original-Content von: einfachISO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182384/6352211