Während darüber gestritten wird, wie gefährlich KI für die Menschheit ist, will die Stiftung von Microsoft-Mitgründer Bill Gates den Zugang dazu demokratisieren. Außerdem fordert er staatliche Regulierung. Inmitten der Debatte um existenzielle Risiken Künstlicher Intelligenz will die Stiftung von Microsoft-Mitgründer Bill Gates mit einer Milliarde Dollar breiteren Zugang zu KI fördern. Künstliche Intelligenz müsse die Schere zwischen Arm und Reich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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