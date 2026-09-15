München (ots) -Jedes dritte betroffene KMU sah Zahlungsfähigkeit oder Existenz erheblich gefährdet / 41,7 Stunden durchschnittlicher Stillstand nach Cyber-Angriffen / Reputationsschäden werden stärker gefürchtet als reale finanzielle und operative Folgen / KI-Risiken rücken weiter in den FokusCyber-Angriffe treffen deutsche KMU nicht nur häufig, sondern oft härter als erwartet: Fast ein Drittel (31 %) wurde im vergangenen Jahr erfolgreich angegriffen. Von den betroffenen Unternehmen sah wiederum jedes dritte (33 %) seine Zahlungsfähigkeit oder Existenz erheblich gefährdet. Das zeigt der Hiscox Cyber Readiness Report 2026, den Wakefield Research im Auftrag des Spezialversicherers durchführte. Zwar sind deutsche KMU international gut abgesichert: 39 % verfügen über eine vollumfängliche Standalone-Cyber-Versicherung (global: 31 %), weitere 32 % decken Cyber-Gefahren über eine andere Versicherung ab. Doch die tatsächlichen Folgen erfolgreicher Angriffe reichen deutlich tiefer als die oft befürchteten Reputationsschäden.Finanzbetrug und DDoS-Angriffe dominierenBei erfolgreichen Angriffen auf deutsche KMU stehen Finanzbetrug durch Payment Diversion (45 %) und DDoS-Attacken (42 %) an der Spitze. Es folgen der Missbrauch von IT-Ressourcen (40 %), der Verlust unverschlüsselter Daten (35 %) und verschlüsselter Daten (28 %) sowie Ransomware- und Erpressungsfälle (27 %). Die Angriffe treffen damit zentrale Geschäftsbereiche: Zahlungsströme, Datenbestände und den laufenden Betrieb.Angriffe gefährden Liquidität und BetriebDie Folgen sind vor allem wirtschaftlich und operativ spürbar. Ein Drittel der betroffenen deutschen KMU (33 %) sah Zahlungsfähigkeit oder Existenz erheblich gefährdet (global: 25 %). Hinzu kommen lange Ausfälle: Im Schnitt standen betroffene Unternehmen in Deutschland 41,7 Stunden still (global: 31,6 Stunden). Damit werden Cyber-Angriffe schnell zum Liquiditäts- und Betriebsrisiko.Reputationsrisiko überstrahlt reale SchädenIn der Risikowahrnehmung dominiert dennoch die Sorge um den Ruf: 48 % nennen Reputationsschäden als größte Befürchtung. Tatsächlich berichten Betroffene deutlich seltener von negativer Öffentlichkeitswirkung (25 %), dem Verlust von Geschäftspartnern (21 %) oder Kunden (18 %). Die Außenwirkung wird damit häufig überschätzt, während finanzielle und operative Folgen schwerer wiegen.Cyber-Security erreicht die ChefetageCyber-Security wird in deutschen KMU zunehmend zur Managementaufgabe. Nach einem Angriff koppeln 41 % der Unternehmen die Vergütung der Führungsebene an Cyber-Security-Ziele (global: 32 %). Damit wandert Cyber-Resilienz von der IT-Abteilung in die strategische Unternehmenssteuerung."Viele deutsche KMU sind für Cyber-Risiken sensibilisiert und investieren in Absicherung. Ein erfolgreicher Angriff kann dennoch schnell existenziell werden. Im Ernstfall zählen vor allem Liquidität, Geschäftsbetrieb und schnelle Unterstützung. Eine vollwertige Standalone-Cyber-Versicherung kann finanzielle Schäden abfedern und Unternehmen mit Expertenhilfe durch den Vorfall begleiten", sagt Klemens Lemke, Underwriting Manager Cyber bei Hiscox.Resilienz ja, Investitionslücke bleibtDie meisten deutschen KMU stärken ihre Cyber-Resilienz: 97 % ergreifen entsprechende Maßnahmen. Am häufigsten investieren sie in aktualisierte Security-Trainings (65 %), zusätzliches Personal (59 %) und Software (55 %). Das Budget bleibt jedoch oft knapp: 58 % geben jährlich weniger als rund 8.700 Euro (10.000 US-Dollar) aus, 12 % investieren gar nichts. Zwischen Problembewusstsein und finanzieller Ausstattung bleibt damit eine Lücke.KI verschärft die Risikolage zusätzlichHinzu kommt, dass Künstliche Intelligenz die Risikolage weiter verschärfen dürfte. Als größte KI-bezogene Bedrohungen in den kommenden fünf Jahren nennen deutsche KMU Data Poisoning (45 %), Schwachstellen durch Dritt-KI-Tools wie ChatGPT (44 %), eine zu große Abhängigkeit von KI beziehungsweise nachlassende menschliche Kontrolle (43 %) sowie das Risiko, dass KI die Kontrolle über Unternehmensdaten übernimmt (43 %). Für Unternehmen wächst damit der Druck, Cyber-Risiken technisch, strategisch und organisatorisch zu adressieren.Über die UmfrageDer internationale Hiscox Cyber Readiness Report (CRR) liefert seit 2017 jährlich ein aktuelles Bild der Cyber-Bereitschaft von Unternehmen und bietet eine Blaupause für Best Practices im Umgang mit einer sich ständig weiterentwickelnden Bedrohung. Die Befragung zum CRR 2026 wurde vom Marktforschungsinstitut Wakefield Research im Auftrag von Hiscox durchgeführt. Grundlage sind 6.800 Cyber-Security-Fachexpertinnen und -experten sowie Entscheiderinnen und Entscheider, die für die Cyber-Security-Strategie ihres Unternehmens verantwortlich sind. Die Befragten arbeiten in Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden in den USA, Frankreich, Deutschland, Spanien, dem Vereinigten Königreich, Irland, Portugal, Italien, den Niederlanden und Belgien. Berücksichtigt wurden bei Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitenden die Funktionen Owner, Principal und Partner, bei Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitenden die Funktionen CIO, CISO, Director+ Security und Director+ IT. Die Befragung wurde vom 5. bis 17. Juni 2026 per E-Mail-Einladung und Online-Umfrage durchgeführt.Weitere Informationen zum Cyber Readiness Report unter: https://www.hiscox.de/research/hiscox-cyber-readiness-report/Über HiscoxHiscox ist ein internationaler Spezialversicherer mit einem auf die Absicherung beruflicher Risiken, privater Vermögenswerte und Spezialrisiken fokussierten Versicherungsportfolio. Gegründet vor über 125 Jahren ist das Unternehmen an der London Stock Exchange notiert (LSE:HSX) und hat Büros in vierzehn Ländern. Kunden mit hochwertigem Privatbesitz bietet Hiscox Versicherungen mit einer umfassenden Allgefahrendeckung, insbesondere für Kunst, wertvollen Hausrat, Ferienhäuser und Oldtimer sowie Lösegeldversicherungen. Für Kunstsammlungen und Kunstausstellungen bietet Hiscox spezielle Konzepte an. Für Geschäftskunden bietet Hiscox branchenspezifische Vermögensschadenhaftpflicht-, D&O- und Cyberversicherungen, die auf mittelständische Dienstleistungsunternehmen zugeschnitten sind. Hier konzentriert sich Hiscox auf die IT-, Medien-, Telekommunikations- sowie Unternehmensberatungsbranche. Weitere Informationen finden Sie unter: www.hiscox.dePressekontakt:HiscoxBernhard-Wicki-Str. 380636 Münchenpresse@hiscox.comLHLK Agentur für KommunikationEva-Maria Gose-FehlischTegernseer Platz 781541 München+49 (0) 89 72 01 87 224hiscox@lhlk.deOriginal-Content von: Hiscox, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15936/6352240