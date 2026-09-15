Wien (www.anleihencheck.de) - Die 5%-Marke ist erreicht! Der 10-jährige US-Treasury rentiert so hoch wie seit Jahren nicht mehr, mit Übertragungseffekten auf die europäischen Kapitalmarktzinsen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Verbale und faktische Interventionen des US-Finanzministeriums würden verpuffen. Jener Akteur mit dem nötigen Pouvoir - die Fed - würde wohl nur bei substanziellen Marktverwerfungen eingreifen. Davon seien die Analysten aber weit entfernt, aktuelle US-Renditeniveaus seien fundamental bedingt. Steigende Inflationsrisiken würden die Fed zur falkenhaften Wende zwingen und strukturelle Faktoren wie der bescheidene US-Fiskalausblick, aber auch Risiken einer stärkeren Diversifizierung globaler Marktakteure würden die Durationsskepsis nähren. Allerdings müsse das Erreichen der psychologischen 5%-Marke aktuell nicht per se eine Herausforderung für den US-Aktienmarkt darstellen. (Ausgabe vom 14.09.2026) (15.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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