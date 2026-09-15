Berlin (www.fondscheck.de) - Scope hat den Markt für Rüstungsfonds untersucht, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Fast 30 Produkte würden hierzulande angeboten, das verwaltete Vermögen nehme rasch zu. Bei der Rendite gebe es große Unterschiede zwischen den Fonds.Der Markt für Rüstungsfonds in Deutschland sei in den vergangenen zwölf Monaten weiter gewachsen. Das verwaltete Vermögen sei bis Ende Juli 2026 auf 19,9 Mrd. Euro und damit um rund 50% gegenüber dem Vorjahreswert von 13,3 Mrd. Euro gestiegen. Gleichzeitig habe sich die Zahl der verfügbaren Produkte von 20 auf 27 erhöht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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