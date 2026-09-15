DJ PTA-AFR: bet-at-home.com AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
bet-at-home.com AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Düsseldorf (pta000/15.09.2026/10:29 UTC+2) - bet-at-home.com AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.bet-at-home.ag/de/financial-figures/download/ Veröffentlichungsdatum: 21.09.2026
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Aussender: bet-at-home.com AG Tersteegenstrasse 30 40474 Düsseldorf Deutschland Ansprechpartner: Stefan Sulzbacher Tel.: +49 211 545 598 77 E-Mail: sulzbacher@bet-at-home.com Website: www.bet-at-home.com ISIN(s): DE000A0DNAY5 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1789460940674 ]
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(END) Dow Jones Newswires
September 15, 2026 04:29 ET (08:29 GMT)