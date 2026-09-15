Zittau (ots) -Das Interreg-Projekt RENI vernetzt Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus Deutschland und Tschechien, um Infrastruktur in der Grenzregion widerstandsfähiger zu machen. Mit hochpräziser 3D-Messtechnik, Drohnen, geowissenschaftlichen Verfahren und Künstlicher Intelligenz entwickelt RENI neue Ansätze, um Schäden an Straßen, Brücken und Hängen frühzeitig zu erkennen und Infrastruktur gezielt zu schützen.Extremwetter, Erosion und geologische Veränderungen erhöhen die Belastung für Straßen und Brücken. Schäden an Bauwerken oder instabilen Hanglagen können Verkehrswege beeinträchtigen und weitreichende Folge für Wirtschaft und Bevölkerung haben. Um Risiken früher zu erkennen und Schutzmaßnahmen gezielter zu entwickeln, bündeln Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft im Interreg-Projekt RENI über Ländergrenzen hinweg ihr Wissen und ihre Expertise.RENI steht für "Research and Enterprise Network for Infrastructure". Das Projekt vernetzt Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlichen Einrichtungen aus Deutschland und Tschechien. Ziel ist es, innovative Verfahren für eine sichere, klimaresiliente und zukunftsfähige Infrastruktur zu entwickeln und sie für Kommunen, Unternehmen und andere Regionale Akteure nutzbar zu machen.Hightech für sichere Straßen, Brücken und HanglagenIm Mittelpunkt des Projekts stehen innovative Methoden, mit denen Bauwerke und Hanglagen präziser erfasst, beobachtet und gesichert werden können. Zum Einsatz kommen unter anderem hochpräzise 3D-Messtechnik, Drohnen zur Inspektion schwer zugänglicher Bereiche, geowissenschaftliche Untersuchungsverfahren, Künstliche Intelligenz zur Auswertung von Daten sowie numerische Simulationsmethoden. So können Schäden frühzeitig erkannt, Risiken besser bewertet und geeignete Schutzmaßnahmen entwickelt werden.Wissenstransfer und PraxistestsÖffentliche Kolloquien, Netzwerktreffen, Praxistage und eine zweisprachige Online-Plattform (https://www.reni-netw.org/index.php/de/) sorgen für den grenzüberschreitenden Wissens- und Technologietransfer. Ergänzend entsteht ein Test- und Demonstrationsgelände, auf dem neue Verfahren unter realen Bedingungen erprobt werden können.Leadpartner ist die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (https://www.htw-dresden.de/) (HTW). Weitere Partner sind die Hochschule Zittau/Görlitz (https://www.hszg.de/), die Technická univerzita v Liberci (https://www.tul.cz/), die Univerzita Karlova (https://cuni.cz/UK-1.html) sowie die Jähnig GmbH Felssicherung und Zaunbau (https://www.jaehniggmbh.de/).EU-Förderung für klimaresiliente InfrastrukturDas Interreg-Projekt RENI läuft vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2026. Es wird im Rahmen des Interreg-Programms Sachsen-Tschechien mit 1.294.215,51 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.Über das ProjektDas Projekt "EUconomy - Partnerships4Prosperity" stellt in multimedialen Content-Paketen über zwölf Monate hinweg EU-Initiativen aus Deutschland und den Nachbarländern Österreich, Polen, Tschechien, Dänemark und Frankreich vor. Die Inhalte beleuchten zentrale Themen wie Wirtschaft, Innovation, Nachhaltigkeit, berufliche Bildung und digitale Transformation und stehen Medien kostenlos zur Verfügung.Das Projekt "EUconomy - Partnerships4Prosperity" erhält Fördermittel der Europäischen Kommission."Ready-to-publish"-Social-Media-BeiträgeFür Ihre Berichterstattung über das Projekt RENI stellen wir Ihnen neben Video- und Bildmaterial auch fertige Social-Media-Beiträge zur Verfügung. So können Sie Inhalte schnell, einfach und direkt in Ihren Kanälen veröffentlichen.POST 1:Das Interreg-Projekt RENI bringt Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen aus Deutschland und Tschechien zusammen.Gemeinsam entstehen neue Lösungen für eine sichere und klimaresiliente Infrastruktur.RENI Interreg EU Innovation GrenzregionPOST 2:Wenn Straßen oder Brücken durch Extremwetter und Erosion unter Druck geraten, betrifft das die ganze Region: Pendler, Unternehmen, Kommunen und Familien.Das Interreg-Projekt RENI vernetzt Partner aus Deutschland und Tschechien, um Infrastruktur widerstandsfähiger zu machen. Ziel ist es, Risiken frühzeitig zu erkennen und Verkehrswege langfristig sicherer zu machen.RENI Interreg EU Innovation GrenzregionPOST 3:Starke Regenfälle können überall zur Gefahr werden - für Straßen, Brücken und den Alltag der Menschen. In Grenzregionen kommt hinzu: Schutzmaßnahmen müssen oft über Ländergrenzen hinweg gedacht und koordiniert werden.Das EU-gefördertes Projekt RENI entwickelt neue Methoden, um solche Risiken früher sichtbar zu machen. Davon profitieren Menschen, die täglich zur Arbeit oder zur Schule unterwegs sind.RENI Interreg EU Innovation GrenzregionPressekontakt:EUconomy-TeamEUconomy@newsaktuell.deOriginal-Content von: EUconomy - Partnerships4Prosperity, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181564/6352255