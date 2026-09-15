DAX Prognose für Dienstag, 15.09.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.483 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index versuchte zwar mit Aufnahme des Xetra Handels direkt aufwärtszulaufen, wurde aber direkt wieder eingefangen. Es ging nachfolgend bis zum späten Vormittag wieder in Richtung Süden. Die Entlastungsbewegung, die sich gegen Mittag eingestellt hatte, wurde direkt wieder abverkauft. Erst am späten Nachmittag haben die Bullen die Kraft gefunden, aufwärtszulaufen. Es ging im Zuge dieser Bewegung bis fast an die 25.600 Punkte. Zum Wochenbeginn wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es zunächst in einer engen Box seitwärts weiter. Kurz vor Handelsschluss setzte der Index wieder unter dii 25.550 Punkte-Marke zurück. Der DAX ging bei 25.524 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Bären im Vorteil (55 - Wahrscheinlichkeit): Der DAX zeigt nach dem wiederholten Scheitern an den gleitenden Durchschnitten (SMA20 - SMA50) Schwäche. Die bearische Prognose bleibt intakt, solange der Bereich um 25.500 Punkte nicht nachhaltig zurückerobert wird.

Der DAX zeigt nach dem wiederholten Scheitern an den gleitenden Durchschnitten (SMA20 - SMA50) Schwäche. Die bearische Prognose bleibt intakt, solange der Bereich um 25.500 Punkte nicht nachhaltig zurückerobert wird. Krasse Divergenz bei Einzelwerten: Während SAP mit +4,86 - die Liste der DAX Gewinner anführte, erlitt die Infineon Aktie mit einem Tagesverlust von -6,95 - einen deutlichen Dämpfer und zog den Tech-Sektor mit nach unten.

Während SAP mit +4,86 - die Liste der DAX Gewinner anführte, erlitt die Infineon Aktie mit einem Tagesverlust von -6,95 - einen deutlichen Dämpfer und zog den Tech-Sektor mit nach unten. Marktstimmung schlägt auf "Fear" um: Der CNN Fear - Greed Index fällt auf 31 Punkte. Diese ausgeprägte Angst im Markt deutet auf ein erhöhtes Ausverkaufsrisiko hin, schafft historisch gesehen aber auch die Basis für eine Übertreibung nach unten mit anschließender Erholung.

Der Deutsche Aktienindex (DAX) ist am Montagvormittag bei 25.483 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Der Versuch, mit der Xetra-Eröffnung direkt Dynamik nach oben aufzubauen, wurde schnell abverkauft. Erst am späten Nachmittag fanden die Bullen genügend Schwung für einen Erholungsversuch bis knapp an die Marke von 25.600 Punkten. Dennoch verblieb für den Handelstag ein leichter Xetra-Tagesverlust. Der DAX verabschiedete sich schließlich bei 25.524 Punkten aus dem Markt.

Marktbreite: SAP führt DAX Gewinner an - Infineon Aktie bricht ein

Zum Xetra-Schluss verzeichneten 23 Aktien Gewinne, während 17 Werte Abschläge hinnehmen mussten.

DAX Gewinner: Die Gewinnerliste führte am Montag die SAP-Aktie mit einem Kursplus von +4,86 - an. Dahinter folgten Fresenius Medical Care (+3,33 - und Bayer (+2,84 %).

Die Gewinnerliste führte am Montag die mit einem Kursplus von +4,86 - an. Dahinter folgten (+3,33 - und (+2,84 %). DAX Verlierer: Am Tabellenende verlor Hochtief deutlich (-8,61 - Auch Siemens Energy (-7,08 - sowie die Infineon Aktie (-6,95 - gerieten stark unter Abgabedruck.

Key Performance Indicators - Handelsparameter (Vortagesvergleich)

Parameter (08:00 - 22:00 Uhr) Ist (14.09.) Erwartet (14.09.) Ist (11.09.) Tageshoch (TH) 25.598 25.587 25.603 Tagestief (TT) 25.344 25.325 25.410 Xetra-Schluss 25.441 -- 25.569 Tagesschluss (22:00 Uhr) 25.524 -- 25.571 Tagesrange 254 Punkte -- 193 Punkte

...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.