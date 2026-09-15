Märkte bleiben unter Druck, Anleger bleiben vor Fed-Entscheidung vorsichtig

Der DAX als auch der EuroStoxx 50 notieren am Dienstagmorgen tiefer. An den US-Märkten deutet sich ebenfalls ein schwacher Handelsstart an. Alle drei großen Indizes liegen im Minus und blicken mit Vorsicht auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank morgen. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel mit einem kleinen Abschlag.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt des makroökonomischen Geschehens steht die morgige Zinssitzung der US-Notenbank. Am Markt wird eine weitere Straffung der Geldpolitik nahezu vollständig eingepreist. Gleichzeitig richtet sich der Blick heute auf die Veröffentlichung der ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland und die Eurozone. Die jüngsten Umfragen hatten bereits auf eine Verbesserung der Stimmung signalisiert, während der Euro gegenüber dem US-Dollar zuletzt wieder leicht nachgab. Erwartet wird zudem der Empire-State-Index aus den USA, der Hinweise auf die Verfassung des verarbeitenden Gewerbes liefern dürfte.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten rückt ASML in den Fokus. Die Aktie zeigt relative Stärke, nachdem bekannt wurde, dass der niederländische Halbleiterausrüster seine Produktionskapazitäten für EUV-Lithografiesysteme ab 2028 weiter ausbauen könnte. Hintergrund ist die anhaltend hohe Nachfrage aus dem KI-Sektor. Nach Angaben aus Unternehmensgesprächen reichen die aktuellen Planungen möglicherweise nicht aus, um den Bedarf der Chipindustrie vollständig zu decken.
Unter Druck steht dagegen LVMH. Der Luxusgüterkonzern leidet weiterhin unter einer verhaltenen Nachfrage insbesondere in China. Marktteilnehmer sorgen sich zudem um das Geschäft mit Mode- und Lederwaren, nachdem sich die Erholung des Luxussegments zuletzt als fragiler erwiesen hat als erhofft. Die Diskussion um Preisstrategien und die Kaufzurückhaltung vieler Konsumenten bleibt ein Belastungsfaktor für den Sektor.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|UN6LHQ
|22,75
|23016,717228 Punkte
|10,92
|Open End
|DAX
|Bear
|UG31J9
|13,22
|26638,296904 Punkte
|19,03
|Open End
|Gold
|Bull
|UR212K
|5,60
|4251,883424 USD
|6,96
|Open End
|Silber
|Bull
|UR20WE
|2,10
|60,841587 USD
|26,51
|Open End
|DAX
|Bear
|UR00M3
|7,26
|25996,824439 Punkte
|37,34
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.09.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX
|Put
|UR16W7
|6,45
|25600,00 Punkte
|21,99
|16.10.2026
|Allianz SE
|Call
|UG2M2Q
|3,15
|420,00 EUR
|10,04
|16.12.2026
|Silber
|Call
|UN0793
|0,59
|65,00 USD
|27.78
|18.09.2026
|DAX
|Put
|UN9WEK
|12,31
|24600,00 Punkte
|7,03
|17.09.2027
|DAX
|Call
|UR1HWJ
|1,57
|26000,00 Punkte
|38,95
|09.10.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.09.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Nasdaq-100
|Long
|UR2BQ6
|2,86
|28160,789447 Punkte
|30
|Open End
|Salzgitter AG
|Long
|UN314K
|5,47
|34,074373 EUR
|3
|Open End
|DAX
|Short
|UN8QUT
|1,32
|26457,987449 Punkte
|25
|Open End
|DAX
|Long
|HD6QGE
|0,95
|22617,542713 Punkte
|9
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UN83MG
|1,97
|797,532186 EUR
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.09.2026; 10:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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