Die monatelange Talfahrt der DroneShield-Aktie nimmt einfach kein Ende - auch nicht bei der magischen Kursmarke von 1 €. Am Dienstagmorgen fiel der Kurs des australischen Rüstungsunternehmens erstmals seit November vergangenen Jahres wieder kurzzeitig unter diese Marke. In den letzten sechs Monaten hat die DroneShield-Aktie -60% ihres Wertes eingebüßt. Sollen Anleger jetzt in dieses fallende Messer greifen? Schwerwiegende Belastungsfaktoren Bevor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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