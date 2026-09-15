Während viele klassische KI-Gewinner gestern ordentlich unter Druck geraten sind, lief CrowdStrike komplett in die andere Richtung. Die Aktie sprang um rund +14% nach oben und gehörte damit zu den stärksten Werten im S&P 500. Auslöser war vor allem die neue Debatte über die Risiken immer leistungsfähigerer KI-Systeme, denn was für Chipwerte gerade zum Problem wird, könnte für Cybersecurity-Anbieter sogar zusätzliches Geschäft bringen. Ausgerechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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