Die Siemens-Aktie ist in den letzten Wochen mit dem Gesamtmarkt deutlich zurückgekommen. Ausgehend vom Rekordhoch bei 291,70 € verbilligte sich der Kurs um mehr als -10% und notiert aktuell bei 258,70 €. Müssen sich Anleger auf weitere Korrekturen einstellen oder stellt der Rücksetzer eine attraktive Einstiegsgelegenheit dar? Bernstein bleibt trotz KI-Schock optimistisch Für Rückenwind sorgt aktuell das US-Analysehaus Bernstein Research. Analyst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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