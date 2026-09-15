Bei Almonty ist die Erholung erstmal wieder ins Stocken geraten. Die Aktie ist zuletzt klar unter den Point of Control bei rund 16,70 US$ gefallen und hat damit eine Zone verloren, die zuvor noch als Unterstützung funktioniert hatte. Hält der Verkaufsdruck an, könnte jetzt wieder das lokale Tief um 10,80 US$ auf den Plan kommen. Der Point of Control ist erstmal weg Nach der starken Rally bis auf mehr als 24 US$ kam bei Almonty in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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