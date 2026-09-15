DOWNERS GROVE, Ill., Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" oder "das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und -chemikalien, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen in die renommierte Liste von TIME "Best Companies for Future Leaders 2026" aufgenommen wurde. Die Auszeichnung wurde in Partnerschaft mit Statista verliehen, einem führenden Anbieter von Branchendaten und Rankings. Die vollständige Liste ist verfügbar unter TIME.com.





Das TIME-Ranking "Best Companies for Future Leaders" zeichnet Unternehmen und Organisationen in den gesamten USA aus, die maßgeblich zum Werdegang der einflussreichsten Führungspersönlichkeiten des Landes beigetragen haben. Ein Blick auf die Laufbahnen der führenden Persönlichkeiten Amerikas zeigt, wie entscheidend prägende Erfahrungen in Organisationen für die Entwicklung der Visionäre von morgen sind.

"Die Aufnahme in die Liste der TIME Best Companies for Future Leaders ist eine große Ehre und unterstreicht das Engagement von Univar Solutions für den Aufbau einer Unternehmenskultur, in der Mitarbeiter sich weiterentwickeln, etwas bewirken und Verantwortung übernehmen können", so Alexandra Colin, Chief Legal and Administrative Officer, Univar Solutions. "Unser Erfolg basiert auf unseren talentierten Mitarbeitern, die den nötigen Freiraum haben, um für unsere Kunden, unsere Gemeinden und unsere Branche etwas bewegen zu können. Wir sind stolz darauf, in Programme und Chancen zu investieren, die es unseren Mitarbeitern ermöglichen, sich beruflich weiterzuentwickeln, und gleichzeitig unserem Ziel näherzukommen, für gesunde, gut versorgte, saubere und sichere Gemeinden zu sorgen."

Das diesjährige Ranking ist das Ergebnis einer umfassenden Analyse von rund 4.900 Führungspersönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen, darunter Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Kunst und Aktivismus. Ausgezeichnet wurden Organisationen, die einzigartige Chancen und wirkungsvolle berufliche Erfahrungen bieten.

"Bei Univar Solutions hat die Entwicklung künftiger Führungskräfte strategische Priorität. Mit Weiterbildungsprogrammen wie der Univar Solutions Academy bieten wir unseren Mitarbeitern die Ressourcen und Erfahrungen, die sie in jeder Phase ihrer beruflichen Laufbahn dabei unterstützen voranzukommen", so Lamiya Mammadova, Chief Human Resources Officer, Ingredients + Specialties, Univar Solutions. "Diese Auszeichnung unterstreicht unser fortlaufendes Engagement, Talente zu fördern, Innovationen voranzutreiben und ein Umfeld zu schaffen, in dem sich unsere Mitarbeiter entfalten und ihr volles Potenzial ausschöpfen können."

Univar Solutions ist stolz darauf, dank des Engagements und des Talents seines Teams zu den TIME Best Companies for Future Leaders 2026 zu gehören. Diese Auszeichnung verdeutlicht, dass Führung weit über Entscheidungen auf Vorstandsebene hinausgeht und den Arbeitsplatz, die Gesellschaft sowie unzählige Karrierewege prägt.

Die vollständige Liste ist verfügbar unter: https://time.com/7333715/best-companies-future-leaders-2026/

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam, herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen und Serviceleistungen mit Mehrwert für unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com.

Über Statista

Statista erstellt in Zusammenarbeit mit namhaften Medienmarken Hunderte globale Unternehmensrankings und Firmenverzeichnisse. Die Plattform des Unternehmens, Statista.com, bietet umfassende Statistiken, Business-Intelligence und Marktanalysen für Fachkräfte weltweit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Rechtsvorschriften zu finanziellen und betrieblichen Aspekten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie "glaubt", "erwartet", "könnte", "wird", "sollte", "strebt an", "beabsichtigt", "plant", "schätzt", "geht davon aus" oder ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den vorstehenden Warnhinweisen.

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