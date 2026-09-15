Schwalbach am Taunus (ots) -Die neue, saloninspirierte Routine für gesund aussehendes, glänzendes HaarWer kennt es nicht, das besondere Finish nach einem Friseurbesuch - das Haar fühlt sich geschmeidig an, reflektiert das Licht und strahlt sichtbar. Dank der neuen Pantene Pro-V Hair Glowtox Kollektion gibt es dieses Salon-Erlebnis nun auch mit der täglichen Haarpflegeroutine zu Hause. Die Pflegereihe umfasst fünf aufeinander abgestimmte Produkte: Shampoo, Pflegespülung, Haarmaske, Leave-In Spray und ein Haaröl zur Anwendung vor und nach der Haarwäsche. Jedes Produkt übernimmt eine gezielte Funktion innerhalb der Hair Glowtox Routine und trägt dazu bei, das Haar Schritt für Schritt zu pflegen und seine natürliche Strahlkraft zu unterstützen. Für geschmeidiges Haar und lang anhaltenden Glanz. Ab Mitte September 2026 im Handel erhältlich.Glanz, der nicht beim Friseurbesuch endetDirekt nach einem Friseurbesuch wirkt das Haar oft besonders gepflegt, geschmeidig und strahlend. Doch das Ergebnis hält meist nur für kurze Zeit. Im Alltag können Ablagerungen, Frizz und Haarschäden dazu führen, dass dieser Glanz-Effekt nach und nach verloren geht. Genau hier setzt die Pantene Pro-V Hair Glowtox Kollektion an. Die Pflegereihe wurde entwickelt, um das besondere Pflegeerlebnis einer professionellen Salonbehandlung in die eigene Pflegeroutine zu übertragen - für ein gepflegtes Haargefühl, Tag für Tag.Die Kollektion basiert auf mehr als 80 Jahren Expertise in der Haarpflege und wurde vom Schweizer Vitamininstitut getestet. Mithilfe der fortschrittlichen Pro-V Technologie definiert Hair Glowtox neu, wie wahrer Glanz entsteht - nicht nur an der Oberfläche, sondern im Inneren des Haares. Die Pro-V Formel wirkt tief in der Haarfaser und hilft dabei, das Haar von innen heraus zu reparieren, sodass eine natürliche, gesund aussehende Strahlkraft entstehen kann, die bis zu 72 Stunden anhält.Die Pantene Pro-V Hair Glowtox Pflegeroutine für lang anhaltenden GlanzHair Glowtox ShampooDie Hair Glowtox Pflegeroutine beginnt mit einem tiefenreinigenden Shampoo. Die sanfte Reinigung entfernt bis zu 97 Prozent der Ablagerungen [1], die das Haar stumpf wirken lassen können. Sie hinterlässt das Haar frisch, leicht und bereit für die weiteren Schritte der Routine.Anwendung: Bei jeder Wäsche ins nasse Haar einmassieren, aufschäumen und gründlich ausspülen.300 ml, 3,99 EUR UVP*Hair Glowtox PflegespülungDank ihrer leichten Formel entwirrt die Pflegespülung das Haar, ohne es zu beschweren, und hinterlässt es bis zu 3 x glatter [2] sowie mit bis zu 10 x weniger Haarbruch [2]. Stumpfes, frizziges und schwer zu bändigendes Haar fühlt sich sofort weicher und gepflegter an.Anwendung: Nach jeder Wäsche auf die Haarlängen auftragen und ausspülen oder als Leave-In verwenden.200 ml, 3,99 EUR UVP*Hair Glowtox Shine Reviver MaskeDie Shine Reviver Maske ist mit mehr als 5.000 Pro-V Nutri-Perlen angereichert, die sich im Haar auflösen und helfen, das Haar von innen heraus zu stärken. Sie unterstützt die Reparatur der Haarfaser [3], versorgt das Haar in nur einer Anwendung mit Nährstoffen und Feuchtigkeit und hinterlässt das Haar bis zu 100 Prozent regeneriert [3] und sichtbar geschmeidiger.Anwendung: In den Händen verreiben, bis sich die Pro-V Perlen aufgelöst haben, auf die feuchten Spitzen auftragen und nach oben einmassieren. Einige Minuten einwirken lassen und gründlich ausspülen. Wöchentlich anwenden.300 ml, 7,99 EUR UVP*Hair Glowtox Leave-In SprayDas Leave-In Spray sorgt für ein geschmeidigeres Haargefühl und ist der schnelle Glanz-Booster innerhalb der Routine. Mit seinem hohen Histidin-Anteil hilft es Frizz bis zu 24 Stunden [1] zu bändigen und bietet gleichzeitig Schutz vor Hitze bis zu 230 °C [1]. Die leichte Formel eignet sich optimal für Waschtage sowie die Anwendung zwischendurch. So bleibt das Haar dauerhaft glänzend und mühelos gepflegt.Anwendung: Täglich großzügig auf die feuchten oder trockenen Haarlängen sprühen und gleichmäßig mit dem Kamm verteilen. Wie gewohnt glätten oder stylen.200 ml, 8,99 EUR UVP*Hair Glowtox Pre- & Post-Wash OilDas Hair Glowtox Pre- & Post-Wash Oil ist das erste vielseitig anwendbare Haaröl von Pantene Pro-V und kann sowohl vor als auch nach der Haarwäsche verwendet werden.Als Pre-Wash Oil (vor der Wäsche) hilft es, das Haar vor Schäden durch hartes Wasser zu schützen, stärkt die Haarfaser und reduziert Haarbruch bis zu 6 x [4].Als Post-Wash Oil (nach der Wäsche) sorgt es für mehr Geschmeidigkeit und ein lang anhaltend gepflegtes, glänzendes Finish, das bis zu 72 Stunden anhält [1], ohne das Haar zu beschweren.Anwendung:Vor der Haarwäsche: Auf nasses oder trockenes Haar auftragen und einmassieren. Zwei Minuten einwirken lassen und mit dem Hair Glowtox Shampoo ausspülen.Als Finishing Öl: Einige Pumpstöße in den Händen anwärmen und auf feuchte oder trockene Haarlängen bis in die Spitzen auftragen. Nicht ausspülen.100 ml, 8,99 EUR UVP*[1] Basierend auf instrumentellen Tests in den Laboren von Pantene Pro-V; [2] Als Leave-In angewendet; [3] Oberflächliche Haarschäden; [4] Im Vergleich zum Pantene Pro-V Volumen Shampoo; *Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucher:innenpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss. Produktverfügbarkeiten und UVPs können in Österreich und der Schweiz variieren.Pressekontakt:Golin Ketchum GmbHBahnstraße 2, 40212 DüsseldorfLea Rölver, Tel.: +49 172 2541443, E-Mail: lea.roelver@omc.comOriginal-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6352278