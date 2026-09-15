Bereits innerhalb von zwölf Wochen nach dem Start in sechs Märkten aktiv, die Warteliste umfasst bereits 19.000 Personen

Axo Longevity hat heute den Abschluss einer überzeichneten Startkapitalrunde in Höhe von 5 Millionen US-Dollar bekannt gegeben, um sein Mitgliedersystem für präventive Gesundheitsvorsorge in ganz Europa auszubauen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260910675753/de/

Axo Longevity preventive health membership

Die Finanzierungsrunde wurde von MS&AD Ventures, Izou Partners, LifeX Ventures, Everywhere Ventures, UNQ, 51 Ventures, Cistern Capital sowie NIAN Sports Entertainment unterstützt, ebenso wie von Angel-Investoren, zu denen Dr. Jorge Planas von der Clinica Planas Barcelona und Daniel Kulle, ehemaliger President von H&M und ehemaliger CEO von Forever 21, gehörten.

Axo Longevity wurde entwickelt, um Menschen dabei zu helfen, zu verstehen, was in ihrem Körper passiert, bevor es zu Symptomen kommt und schaffte den Übergang von der Entwicklungsphase zum Live-Betrieb in nur zwölf Wochen. Die Plattform expandiert derzeit weltweit und ist mittlerweile im Vereinigten Königreich, in Irland, Spanien, Deutschland und den Niederlanden sowie in Peru, ihrem ersten lateinamerikanischen Markt, vertreten. Sie wird von mehr als 1.400 Laborstandorten über zertifizierte Partner wie Randox, Sussex Pathology, Eurofins, MDI Limbach und Multilab unterstützt. Mehr als 19.000 Menschen haben sich auf die Warteliste eingetragen.

Die Kernmitgliedschaft namens Axo Longevity Care kostet 490 Euro pro Jahr und umfasst zwei umfassende Blutuntersuchungen, bei denen jedes Mal über 100 Biomarker analysiert werden, sowie einen Axo Health Score, die Ermittlung des biologischen Alters und personalisierte Gesundheitspläne. Eine Mitgliedschaft ist bereits ab 190 Euro pro Jahr erhältlich. Mitglieder vereinbaren einen Termin für eine Blutentnahme bei einem Partnerlabor, erhalten Ergebnisse, die im Vergleich zu optimalen Referenzbereichen statt zu Bevölkerungsdurchschnittswerten ausgewertet werden. Sechs Monate später erfolgt eine erneute Untersuchung, um zu verfolgen, welche Veränderungen eingetreten sind.

"Ich sah gesund aus. Ich habe Sport getrieben, mich gut ernährt und hatte keine Symptome. Hätte ich meinen Gesundheitszustand auf einer Skala von eins bis zehn bewerten sollen, hätte ich eine Neun angegeben. In Wirklichkeit lag ich jedoch eher bei sechs", so Andrew McCarthy, Mitbegründer und CEO von Axo Longevity. "Ein vollständiges Biomarker-Profil zeigte kardiovaskuläre Risikoindikatoren, die über Jahre hinweg unentdeckt geblieben wären. Wir entwickeln einen Service für die Zeit nach der Untersuchung."

Das klinische Team von Axo Longevity wird von Chief Medical Officer Dr. Niko Mihic geleitet, dem Medical Supervisor des Real Madrid FC, dem ehemaligen Head of NBA Research in Europa und medizinischen Berater der NFL Europe, der von Forbes als einer der 25 einflussreichsten Gesundheitsdienstleister Spaniens ausgezeichnet wurde. Andy Walshe, PhD, Executive Longevity Advisor, ist der ehemalige Head of High Performance bei Red Bull und berät derzeit die Olympiamannschaften der USA, Großbritanniens und Australiens.

"Unternehmen im Bereich der Verbrauchergesundheit scheitern meist im operativen Geschäft, nicht in wissenschaftlicher Hinsicht", so Jon Soberg, CEO und Managing Partner von MS&AD Ventures. "Axo Longevity ist in sechs Ländern mit dem größten funktionierenden Labornetzwerk Europas live und die Mitglieder kehren für Wiederholungstests zurück. Diese Art von Infrastruktur und Kundenbindung ist weitaus anspruchsvoller als die Erschließung eines einzelnen Marktes und genau diese Art der Umsetzung suchen wir."

Zu den Beratern von Axo Longevity zählen Michael Johnson, zwölfmaliger Olympiasieger und Weltmeister; Mario Schlosser, Mitbegründer von Oscar Health; Eric Solomon, ehemaliger Top-Manager bei Google, YouTube, Spotify und Instagram; und Rosa Hamalainen, die bei der Skalierung von Rupa Health maßgeblich mitgewirkt hat.

"In Europa gibt es eine hervorragende klinische Infrastruktur, die für die Verbraucher jedoch sehr fragmentiert ist, sodass sie möglicherweise erst dann Zugang dazu erhalten, wenn sie krank sind", erklärt Sergio Tang, Mitbegründer und Chief Product and Growth Officer. "Wir bieten ein einzigartiges Mitgliedschaftserlebnis, das nahtlos funktioniert und den Menschen ein datengestütztes Verständnis ihrer Gesundheit vermittelt und einen klaren Aktionsplan, in dem genau beschrieben ist, was als Nächstes zu tun ist."

"Dank dieser Finanzierung werden wir unser Labornetzwerk ausbauen, die Entwicklung unseres KI-Gesundheits-Copiloten und der Integrationen mit Wearables fortsetzen sowie unsere Dienstleistungen auf die nordischen Länder, Italien und Portugal ausweiten können."

Über Axo Longevity

Axo Longevity ist ein weltweit tätiger Anbieter von Mitgliedschaften für präventive Gesundheitsvorsorge, der derzeit im Vereinigten Königreich, in Irland, Spanien, Deutschland und den Niederlanden sowie in Peru, seinem ersten lateinamerikanischen Markt, tätig ist. Mitglieder profitieren von umfassenden Biomarker-Untersuchungen, einem personalisierten Gesundheitsplan und einer kontinuierlichen Nachverfolgung über die Plattform von Axo Longevity. Das Unternehmen wurde im Jahr 2025 von Andrew McCarthy, Sergio Tang und Octavia Seymour gegründet. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.axolongevity.com

Bilder der Gründer stehen hier zum Download bereit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260910675753/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Kelly Marshall-Hill

The Tonic Communications

press@axolongevity.com

Büro-Telefonnummer +44 1158248254