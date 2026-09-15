München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Thorsten Frei (CDU, Unionsfraktionsvorsitzender)
Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsvizepräsident)
Margot Käßmann (Theologin)
Hubertus Meyer-Burckhardt (Moderator und TV-Produzent)
Victoria Reichelt (Journalistin)
René Pfister (Der Spiegel)
Rechtsruck und Reformdruck: Die Koalition unter Zugzwang
Darüber diskutieren der Unionsfraktionsvorsitzende der CDU, Thorsten Frei, und der Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour von den Grünen.
Pazifismus in Zeiten von Krieg und globalen Krisen
Im Gespräch: die Theologin Margot Käßmann.
Es kommentieren: der Moderator und TV-Produzent Hubertus Meyer-Burckhardt, die Journalistin Victoria Reichelt und der Paris-Korrespondent des Spiegel, René Pfister.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6352293
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Thorsten Frei (CDU, Unionsfraktionsvorsitzender)
Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsvizepräsident)
Margot Käßmann (Theologin)
Hubertus Meyer-Burckhardt (Moderator und TV-Produzent)
Victoria Reichelt (Journalistin)
René Pfister (Der Spiegel)
Rechtsruck und Reformdruck: Die Koalition unter Zugzwang
Darüber diskutieren der Unionsfraktionsvorsitzende der CDU, Thorsten Frei, und der Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour von den Grünen.
Pazifismus in Zeiten von Krieg und globalen Krisen
Im Gespräch: die Theologin Margot Käßmann.
Es kommentieren: der Moderator und TV-Produzent Hubertus Meyer-Burckhardt, die Journalistin Victoria Reichelt und der Paris-Korrespondent des Spiegel, René Pfister.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
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Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
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