Investition in den Weltraummarkt Die European Space Ventures AG (ESV) plant die Emission eines European Space Bonds, mit dem die Beteiligungsgesellschaft in Unternehmen entlang der europäischen New-Space-Wertschöpfungskette investieren will. Im Fokus stehen insbesondere aussichtsreiche, nicht börsennotierte Space-Unternehmen, die für Privatanleger und kleinere institutionelle Investoren bislang nur schwer zugänglich sind. Die Anleihe soll den Startschuss für das geplante Investmentangebot der ESV bilden. Mit dem European ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH