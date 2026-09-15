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Die XRP Prognose hängt an einem einzigen Termin. Am 15. September stimmt der US-Senat über die Aufnahme des CLARITY Act ab, und für diese Hürde braucht es 60 Stimmen. Die Wettmärkte bei Polymarket haben die Chance auf Zustimmung innerhalb weniger Tage von 14 auf 33 Prozent angehoben. XRP notiert dabei bei rund 1,37 Dollar, während in der Woche bis zum 11. September 18,98 Millionen Dollar netto in die XRP-Fonds flossen. Für die XRP Prognose ist nur eine Frage entscheidend, nämlich ob ein Ja den Kurs wirklich trägt oder ob der Markt das gute Ergebnis längst eingepreist hat. Ein Nein hätte jedenfalls eine sehr viel klarere Wirkung.

Was das Votum im Senat für die XRP Prognose bedeutet

Im Zentrum jeder XRP Prognose steht der finale Text des CLARITY Act, den der Senat vor der Abstimmung vorgelegt hat. Das Gesetz würde XRP als digitalen Rohstoff einordnen und die Zuständigkeiten von SEC und CFTC trennen. Präsident Trump stimmte der Fassung zu, die neue Ethikregeln enthält und demokratische Senatoren zurückholt. Laut CoinGape liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zustimmung bei 33 Prozent, nach 14 Prozent am 8. September.

Der Kurs hat darauf bereits reagiert, wenn auch vorsichtiger, als es viele in ihrer XRP Prognose erwartet hatten. XRP handelt laut CaptainAltcoin bei rund 1,37 Dollar, über dem Widerstand eines doppelten Bodens im Vier-Stunden-Chart. Hält diese Marke, liegt das nächste Ziel bei 1,42 Dollar, danach 1,50 Dollar. Ein Scheitern drückt den Kurs auf 1,20 bis 1,25 Dollar. Auf dem XRP Ledger liefen zuletzt 3.254 Transaktionen in einem einzigen Block, ein neuer Rekord.

Dazu kommen zwei Termine. Die US-Notenbank entscheidet am 16. September über die Zinsen, die Bank of Japan am 18. September. Was bei alldem wenig Beachtung findet, ist die Größe des Nenners in jeder XRP Prognose. XRP wird mit mehr als 80 Milliarden Dollar bewertet, und 30 Prozent Bewegung verlangen frisches Kapital in Milliardenhöhe. Genau deshalb koppeln immer mehr Anleger große Werte an einen zweiten, viel kleineren Einstieg, bei dem ein einziges Ereignis die Rechnung verändert.

Warum Pepeto so oft neben der XRP Prognose auftaucht

Genau dieser zweite Einstieg trägt seit Wochen denselben Namen. Bei XRP verlangt eine Verdopplung 80 Milliarden Dollar an frischem Kapital, bei Pepeto genügt dafür eine einzige Börsennotierung. Das ist der ganze Unterschied, und er erklärt, warum sich der Vorverkauf füllt, während die XRP Prognose die Schlagzeilen bestimmt.

Pepeto hat eine eigene Börse gebaut, die beim Tausch keine Gebühr nimmt. Ein Tausch über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar und auf PancakeSwap 2,50 Dollar, auf PepetoSwap fällt nur die Netzwerkgebühr an. Market-Order, Limit-Order und DCA-Order laufen von Beginn an mit eingeschaltetem MEV-Schutz. Jeden Dollar, den andere Plattformen aus einem Tausch herausziehen, gibt Pepeto an den Nutzer zurück. Dazu kommt eine Bridge, die Token in unter 60 Sekunden über fünf Ketten bewegt und dafür nichts verlangt, während andere Anbieter 15 bis 50 Dollar nehmen und Gelder im Fehlerfall tagelang festhalten können.

SolidProof hat den gesamten Vertragscode vor dem Start des Vorverkaufs geprüft und freigegeben, und genau diese Kontrolle ist die Hürde, an der die meisten Vorverkäufe noch vor der Notierung scheitern. Der Mitgründer hat den ersten Pepe-Coin gebaut, auf der Entwicklerseite arbeitet ein Programmierer von Binance. Meme-Reichweite und fertige Werkzeuge im selben Projekt gibt es höchstens einmal pro Zyklus. Die Notierung bei Binance rückt näher, und Analysten nennen für den Weg vom Vorverkauf bis zum ersten Börsenkurs das Hundertfache.

Ein einzelner Token kostet heute 0,000000188 Dollar, und der Vorverkauf hat in dieser Phase bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Die Tür steht noch offen, der Preis steigt jedoch mit jeder weiteren Runde. Was zwischen dem Vorverkauf und der ersten Notierung liegt, ist die eigentliche Spanne dieses Einstiegs, und sie schrumpft mit jeder Runde. Die Wallets, die das früh gefunden haben, waren bereits drin, als XRP die Schlagzeilen machte.

Fazit

Die XRP Prognose steht und fällt mit der Abstimmung am 15. September, und über 1,42 Dollar öffnet sich der Weg zu 1,50 Dollar. Rekordzuflüsse zeigen, dass große Adressen die Richtung hinter dieser XRP Prognose längst erkannt haben. Aus einer Bewertung von mehr als 80 Milliarden Dollar bewegen sich Renditen allerdings langsam, und genau dort liegt der Unterschied zu Pepeto. Ein Pepe-Mitgründer, eine gebührenfreie Börse, eine Bridge über fünf Ketten und ein von SolidProof geprüfter Vertrag treffen dort auf einen Preis, der noch vor der Notierung liegt. Dieser Stapel landet selten in einem einzigen Vorverkauf. Die Runde ist heute noch offen, und der Preisabstand bis zur Notierung liegt jetzt noch auf dem Tisch.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für September 2026?

Die XRP Prognose reicht von 1,20 bis 1,50 Dollar. Der XRP Kurs notiert bei rund 1,37 Dollar, bei einem Ja im Senat sind 1,42 Dollar möglich.

Warum nennen Anleger Pepeto neben XRP?

Pepeto steckt noch im Vorverkauf, XRP wird längst gehandelt. Der Vertrag ist von SolidProof geprüft, der Vorverkauf läuft auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.

Hinweis: Gesponserter Beitrag. Keine Anlageberatung. Kryptowerte sind hochspekulativ und ein Totalverlust ist möglich.