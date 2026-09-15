Marken und Agenturen buchen ChatGPT Ads ab sofort über Adform und messen sie gemeinsam mit ihren übrigen Kampagnen

Adform, die integrierte Advertising-Plattform für die Ära agentenbasierter Werbung, ist einer der Technologieplattformpartner für den europaweiten Start von ChatGPT Ads. Europäische Werbetreibende erhalten ab sofort Zugang zu der neuen Werbeumgebung integriert in ihre bestehenden Omnichannel-Kampagnen.

ChatGPT Ads sind bereits in über 40 Märkten live, darunter USA, UK und Kanada. Europäische Werbetreibende starten damit nicht bei null, sondern auf Basis vorhandener Erkenntnisse. Wöchentlich nutzen mehr als eine Milliarde Menschen ChatGPT, um zu recherchieren, zu vergleichen und Entscheidungen vorzubereiten. Genau an diesem Punkt der Journey werden Marken künftig sichtbar.

ChatGPT Ads entlang der gesamten Customer Journey

Über Adform ist ChatGPT Ads kein isolierter Kanal: Werbetreibende planen, steuern und messen ihn gemeinsam mit ihren weiteren Omnichannel-Kampagnen in einer Oberfläche. So wird nachvollziehbar, welchen Beitrag Interaktionen im agentenbasierten Web zu Ergebnissen im Open Web und über die gesamte Customer Journey hinweg leisten.

Petter Mååg, Digital Media Online Sales Manager bei Volkswagen, zur Markteinführung von ChatGPT Ads:

"Für Volkswagen ist es entscheidend, die Entwicklung des Verbraucherverhaltens zu verstehen, um relevant und kundenorientiert zu bleiben. Da die Informationsbeschaffung und Entscheidungsfindung zunehmend KI-gestützt abläuft, können wir durch das Testen von ChatGPT Ads untersuchen, wie sich unsere Marke sinnvoll in diesem sich entwickelnden Umfeld einbringen und wie sie zusätzlich zu unseren bestehenden Mediainvestitionen einen Mehrwert schaffen kann."

Marian Hanke, Senior Online Marketing Manager bei Vodafone, fügt hinzu:

"Für uns geht es beim Testen eines neuen Kanals nicht nur darum, früh dabei zu sein. Wir müssen verstehen, wie er sich als Teil der gesamten Customer Journey bewährt. Mit der Schaltung von ChatGPT Ads über Adform können wir das Format testen, die Ergebnisse mit unserer umfassenden Kampagnenmessung verknüpfen und die nötigen Erkenntnisse gewinnen, um von hier aus zu skalieren."

Stefan Sommer, Chief Growth Officer bei Adform, sagt:

"Die europaweite Einführung von ChatGPT Ads eröffnet Marken und Agenturen ein wichtiges neues Werbeumfeld, und wir freuen uns, als Technologiepartner für die Umsetzung ausgewählt worden zu sein. Was dies für unsere Kund:innen besonders interessant macht, ist nicht nur die Möglichkeit, in einem neuen Umfeld aktiv zu werden, sondern auch zu verstehen, welche Rolle es innerhalb ihrer übergeordneten Mediastrategie spielt. Über Adform können Werbetreibende ChatGPT-gesteuerte Conversions mit ihren anderen Adform-Kampagnen verknüpfen und sich so ein klareres Bild von der Customer Journey verschaffen."

Über Adform

Adform ist die integrierte Advertising-Plattform für die Ära agentenbasierter Werbung. Seit über 20 Jahren vertrauen Marken, Agenturen und Publisher weltweit auf die Technologie und den Service von Adform. Mit Augmented Intelligence und einer branchenführenden Identity-Lösung sorgt Adform dafür, dass Werbetreibende die Kontrolle über ihre Mediainvestitionen behalten.

Weitere Informationen: www.adform.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260915894332/de/

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