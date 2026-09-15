...wenn auch nicht ganz, so doch deutlich. Sie verkaufte gerade über ihren ARK Innovation ETF (ARKK) zweistellige Millionen-Positionen bei ALPHABET, AMD, PALANTIR und AMAZON. Vollständig losgesagt hat sie sich von den vier Technologiewerten allerdings nicht. Interessant, dass die Umschichtung just nach den Sicherheitswarnungen um KI erfolgt und nach den zusammengestrichenen Gewinnaussichten großer Technologiekonzerne durch eine Verlangsamung der KI-Entwicklung durch die Citigroup. Das ist ein Fingerzeig!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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