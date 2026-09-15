Berlin (ots) -Nach 30 Jahren maritimer Beleuchtung geht LightPartner erstmals ins Bahnsegment - mit der TSB-Leuchte als Zulieferer der Deutschen BahnMit "LightPartner Essential Infrastructure" erschließt der Beleuchtungsspezialist LightPartner ein komplett neues Geschäftsfeld für anspruchsvolle Infrastruktur-Anwendungen - von Eisenbahntunneln über Energie- und Wasserwirtschaft bis zum Objektschutz. Vom 22. bis 25. September 2026 präsentiert das Unternehmen auf der InnoTrans in Berlin (Halle 7.2c, Stand 150) erstmals den neuen Geschäftsbereich der Öffentlichkeit - mit der TSB-Leuchte, einer LED-Notleuchte für Eisenbahntunnel, die nach den Anforderungen der Deutschen Bahn entwickelt wurde.Mit dem neu gegründeten Bereich Essential Infrastructure richtet sich LightPartner an Bereiche, in denen Ausfälle oder unzureichende Beleuchtung nicht hingenommen werden können: den gleisnahen Bereich mit Anwendungen für den Eisenbahnverkehr - insbesondere in Tunneln und Instandhaltungswerken der Deutsche Bahn AG -, die Energieinfrastruktur sowie die Wasserwirtschaft, wo teils zusätzlich Anforderungen an den Explosionsschutz gelten. Hinzu kommt der Objektschutz für sensible Infrastrukturen wie Hafenanlagen, Militärstützpunkte oder Rechenzentren, wo Beleuchtung unter unterschiedlichsten Bedingungen dauerhaft zuverlässig funktionieren muss. Als weiteren Service werden u. a. lichttechnische Berechnungen und kundenspezifische Lösungen angeboten. Mit Markus Alz und Markus Labusch leiten zwei erfahrene Branchenexperten des Spezialleuchten-Segments diesen neuen Bereich bei LightPartner.Einsatzbereit für den SchienenverkehrDie Leuchten von LightPartner Essential Infrastructure erfüllen internationale Anforderungen wie die der Deutschen Bahn und sind damit auch für den Einsatz bei europäischen Bahnbetreibern geeignet. "Unsere Kunden suchen keine Beleuchtung von der Stange. Sie brauchen Lösungen, auf die sie sich auch unter anspruchsvollsten Bedingungen verlassen können. Genau hier setzt Essential Infrastructure an: Wir verbinden die Anforderungen aus der Praxis mit unserer Entwicklungskompetenz und bringen daraus serienreife Produkte hervor", sagt Georg Blum, CEO von LightPartner.TSB-Leuchte: entwickelt für den Ernstfall im TunnelWie anspruchsvoll die Anwendungen im neuen Geschäftsbereich sind, zeigt bereits das erste Produkt: die TSB-Leuchte, eine LED-Notleuchte für Eisenbahntunnel. Sie wurde nach den hohen Anforderungen der Deutsche Bahn AG entwickelt und hat eine Vielzahl anspruchsvoller Prüfungen durchlaufen. Im Havariefall sorgt sie für die zuverlässige Ausleuchtung des Fluchtwegs und unterstützt Menschen dabei, einen Tunnel im Notfall schnell und sicher zu verlassen. Dabei muss die Leuchte Bedingungen standhalten, die weit über klassische Beleuchtungsanwendungen hinausgehen. Die TSB-Leuchte hat die relevanten Prüfungen nach aktuellem Stand der Technik erfolgreich durchlaufen und ist für internationale Bahnanwendungen ab sofort bestellbar.Premiere auf der InnoTrans 2026Ihren ersten öffentlichen Auftritt hat LightPartner Essential Infrastructure auf der InnoTrans 2026 in Berlin. Vom 22. bis 25. September 2026 präsentiert LightPartner auf der internationalen Fachmesse für Verkehrstechnik den neuen Geschäftsbereich und stellt erste Produkte vor, darunter die TSB-Leuchte. Besucher finden LightPartner in Halle 7.2c, Stand 150.Ausblick: Sicherheit für kritische InfrastrukturFür die Zukunft plant LightPartner im Rahmen von Essential Infrastructure zusätzlich mehrere KI-gestützte Leuchten zum Schutz kritischer Infrastruktur, etwa an Trafostationen, Umspannwerken oder Wasserwerken. Vor dem Hintergrund des KRITIS-Dachgesetzes hat das Unternehmen die Entwicklung in diesem Segment bereits aufgenommen und wird zum Ende des Jahres ihre ersten Leuchten präsentieren.Über LightPartnerLightPartner zählt zu den international führenden Spezialisten für hochwertige maritime Beleuchtungssysteme. Seit mehr als 30 Jahren entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen für Navy, Offshore, Kreuzfahrtschiffe und maritime Infrastruktur sowie für anspruchsvolle Refit-Projekte. Entwicklung und Fertigung sind fest in Deutschland verankert.Mit einem aktiven Portfolio von mehr als 7.500 Produkten und langjähriger Projekterfahrung arbeitet LightPartner mit nahezu allen großen internationalen Werften und namhaften Reedereien zusammen. Zu den Kunden und Auftraggebern zählen unter anderem AIDA, MSC Cruises, Celebrity Cruises, Royal Caribbean International, Disney Cruise Line, Meyer Werft und Lürssen sowie nationale und internationale Beschaffungsämter im Marinebereich. Von Bremen aus betreut LightPartner Projekte in mehr als 70 Ländern."Unsere Stärke ist, dass wir hochkomplexe Beleuchtungen unter extremen Bedingungen wirklich verstehen - von der Entwicklung bis zum Einsatz. Dabei geht es uns vor allem um zuverlässige Lösungen, die in der Praxis funktionieren", sagt Georg Blum, CEO von LightPartner.Pressekontakt:LIGHTPARTNER GmbH & Co. KGAm Mohrenshof 728277 BremenTelefon: +49 (0)421-87195-0Telefax: +49 (0)421-87195-19web: www.lightpartner.deemail: info@lightpartner.deOriginal-Content von: LIGHTPARTNER GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183220/6352308