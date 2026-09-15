Kiel (ots) -Nach erfolgreichem Presale startet der reguläre Vorverkauf für 44 Deutschland-Termine - erstmals gibt es einen musikalischen Vorgeschmack auf die eigens für die Produktion geschriebenen Songs.Weihnachten 2027 wirft seine ersten musikalischen Schatten voraus: Der reguläre Vorverkauf für "Eine Weihnachtsgeschichte - Das Musical nach Charles Dickens" ist gestartet. Ab November 2027 geht die neue Musicalproduktion auf große Tournee und ist bei 44 Terminen in Deutschland zu erleben.Passend zum Verkaufsstart gibt es nun erstmals auch etwas zu hören: Ein 35-sekündiger Ausschnitt aus "Weihnachten ist unser Tag!" veröffentlicht die Produktion eine erste Hörprobe aus dem neuen Musical.Eine Besonderheit der Produktion: Sämtliche Songs des Musicals wurden eigens für "Eine Weihnachtsgeschichte" geschrieben. "Weihnachten ist unser Tag!" ist einer dieser neuen Titel und vermittelt einen Eindruck davon, wie Dickens' berühmte Erzählung musikalisch für die Bühne neu interpretiert wird. Die neu komponierte Musik ist ein wesentlicher Bestandteil der Inszenierung und wurde gezielt für die Figuren, die Handlung und die emotionalen Momente der Geschichte entwickelt.Im Mittelpunkt steht der wohlhabende, aber hartherzige Geschäftsmann Ebenezer Scrooge, der Weihnachten verachtet und seinen Mitmenschen mit eisiger Kälte begegnet. Doch in der Nacht vor Weihnachten gerät sein starres Weltbild ins Wanken: Drei Geister führen ihn auf eine außergewöhnliche Reise durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und konfrontieren ihn mit den Folgen seines bisherigen Lebens.Die neue Musicalfassung verbindet Dickens' zeitlose Geschichte mit kraftvollen Songs, emotionalen Balladen, humorvollen Momenten, großer Besetzung und einer modernen Bühnenwelt. So entsteht eine zeitgemäße Neuinterpretation eines der bekanntesten Weihnachtsklassiker - berührend, unterhaltsam und voller weihnachtlichem Zauber. Im Zentrum steht dabei nicht nur Scrooges Wandlung, sondern auch eine Botschaft, die Charles Dickens' Geschichte bis heute aktuell macht: Mitgefühl, Zusammenhalt und Menschlichkeit können etwas verändern.Tickets und Termine:EVENTIMhttps://www.eventim.de/artist/eine-weihnachtsgeschichte-das-musical-nach-charles-dickens/Highlight Concertshttps://www.highlight-concerts.de/de/tickets/eine-weihnachtsgeschichte/Audio-Text:"Weihnachten ist unser Tag!" - erste Hörprobe (35 Sek.) aus "Eine Weihnachtsgeschichte - Das Musical nach Charles Dickens"35-sekündiger Ausschnitt aus einem der eigens für die neue Musicalproduktion geschriebenen Songs.Audio-Credit: © Highlight-Concerts GmbHRechte der Audiodatei:Zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über "Eine Weihnachtsgeschichte - Das Musical nach Charles Dickens" ist diese Hörprobe freigegeben.Pressekontakt:Highlight-Concerts GmbHMitzi Trevino-DreselHolstenbrücke 8-1024103 KielE-Mail: presse@highlight-concerts.comTelefon: 0431 23 95 22 12www.highlight-concerts.comOriginal-Content von: Highlight-Concerts GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183025/6352307