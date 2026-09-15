Bitpanda-CEO Lukas Enzersdorfer-Konrad hat genug von Bitpanda und schlägt bei der Erste Group Bank AG im Asset Management auf. Damit habe ich nicht gerechnet! Er wird ab 2027 als neuer gruppenweiter Verantwortlicher fürs Asset Management direkt an CEO Peter Bosek berichten. Die Stelle wurde extra für Lukas geschaffen. Als CEO von Bitpanda hat er es nur auf ein Jahr gebracht. Wie du sicher weißt, hat Bitpanda bisher auch stark mit der RLB NÖ-Wien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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