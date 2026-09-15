Berlin (ots) -Umfragen zeigen große Unterschiede zwischen Stadt und Land bei der Bewertung von Apotheken- und ärztlicher Gesundheitsversorgung.Kurz vor der Landtagswahl am 20. September zeigen die Umfragen aus dem Pharma Deutschland Gesundheitsmonitor, wie die Qualität der Gesundheitsinfrastruktur von den Wählerinnen und Wählern in Mecklenburg-Vorpommern wahrgenommen wird.Die Gesundheitsinfrastruktur steht insbesondere im ländlichen Raum vor erheblichen Herausforderungen. Alternde Praxisinhaber, unbesetzte Arztsitze, Engpässe bei Fachärzten sowie ein deutlicher Apothekenrückgang erschweren die wohnortnahe Versorgung. Mit dem im September 2025 beschlossenen Gesundheitsversorgungsunterstützungsgesetz (GVUG) wird die Landesregierung deshalb neben der hausärztlichen Versorgung weitere zentrale Bereiche des Gesundheitswesens gezielt stärken."Die Erreichbarkeit von Gesundheitsangeboten darf keine Frage des Wohnorts sein. Gerade Apotheken leisten einen wichtigen Beitrag, indem sie Menschen schnell und niedrigschwellig mit Arzneimitteln und professioneller Beratung versorgen und müssen daher für alle Menschen schnell erreichbar sein", sagt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland.Die Ergebnisse des Gesundheitsmonitors zeigen deutliche regionale Unterschiede. Während die Zufriedenheit mit der Apothekenversorgung in Städten wie Rostock und Schwerin über dem Landesdurchschnitt liegt, fällt sie in ländlich geprägten Regionen deutlich niedriger aus. Mit einem Wert von 79,8 Prozent weist Mecklenburg-Vorpommern im Bundesvergleich zudem die geringste Zufriedenheit mit der regionalen Apothekenversorgung auf. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Einschätzung der persönlichen Medikamentenversorgung sowie bei den Sorgen um die haus- und fachärztliche Versorgung. In den Städten äußern die Befragten deutlich seltener Sorgen als in ländlichen Regionen."Die Umfrageergebnisse machen deutlich, dass vor allem die ärztliche Versorgung und die Apothekenversorgung vielerorts als Herausforderung wahrgenommen werden. Die von der Landesregierung angestoßenen Maßnahmen sind wichtige Schritte, viele von ihnen werden erst mittelfristig Wirkung entfalten.", so Brakmann weiter.Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der öffentlichen Apotheken im Land von 409 im Jahr 2013 auf 366 im Jahr 2023 zurückgegangen. Für eine langfristig stabile Gesundheitsversorgung sind verlässliche Strukturen und ausreichend qualifiziertes Personal entscheidend. Dazu gehören die Ausbildung und Bindung von Fachkräften ebenso wie die Gewinnung internationaler Beschäftigter für Medizin, Pharmazie und Pflege._______________Im Auftrag von Pharma Deutschland führt das Meinungsforschungsinstitut Civey seit Januar 2025 ein kontinuierliches Live-Monitoring zur individuellen medizinischen Versorgungssituation sowie zu Erfahrungen im Kontext pharmazeutischer Themen durch. Die Anzahl der Antworten, die stellvertretend für die Grundgesamtheit in der Stichprobe zur Berechnung des repräsentativen Ergebnisses berücksichtigt werden, liegt bei 5.000 Befragten. Die erhobenen Daten werden nach den sechs Landesverbänden von Pharma Deutschland differenziert analysiert. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die angegebene Grundgesamtheit. Für die Berechnung regionaler Ergebnisse nutzt Civey Small-Area-Methoden mit einem Echtzeit-Modell. Dazu werden die Ergebnisse auf Basis einer modellbasierten, statistischen Methode für kleine Datenräume erhoben. Weitere Informationen und Ergebnisse finden Sie auf unserer Webseite (https://www.pharmadeutschland.de/pharmawissen-fuer-alle/gesundheitsmonitor/).Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6352328