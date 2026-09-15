Microsoft hat einen neuen Verhaltenskodex für seine KI präsentiert. Das ausführliche Dokument soll festlegen, was Chatbots und Agenten künftig tun dürfen und was ihnen unter allen Umständen verboten ist. Was im Dokument steht und warum es noch nicht final ist. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Vorfälle rund um Künstliche Intelligenz, die die Angst vor den Tools geschürt haben. Dazu zählen etwa die autonomen Hacking-Angriffe durch KI-Agenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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