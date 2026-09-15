Wien (www.anleihencheck.de) - Die internationalen Aktienmärkte gerieten gestern vor allem durch eine Neubewertung des KI-Investitionszyklus unter Druck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Ungewöhnlich deutliche Warnungen der Führungskräfte von Anthropic, OpenAI und xAI vor den Sicherheitsrisiken einer zu schnellen Entwicklung besonders leistungsfähiger Modelle hätten Zweifel daran geweckt, ob der Ausbau von Rechenleistung und KI-Infrastruktur im bisherigen Tempo fortgesetzt werden könne. Besonders kräftig seien die Verluste bei Halbleiterwerten ausgefallen. Der Philadelphia Semiconductor Index sei um 5,9% eingebrochen. Gleichzeitig hätten der neuerliche Ölpreisanstieg und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen rund um die Marke von 5,0% für zusätzlichen Bewertungsdruck gesorgt. Von einem breiten Ausverkauf könne dennoch keine Rede sein. Momentum-, Wachstums- und Technologiewerte hätten zwar unter Druck gestanden, während Value-, Qualitäts- und dividendenstarke Aktien gesucht gewesen seien. Auch innerhalb des S&P 500 habe trotz der fallenden Indizes die Zahl der Gewinner überwogen. Der Markt habe damit weniger mit einer allgemeinen Flucht aus Aktien als vielmehr mit einer gezielten Rotation aus den bisherigen KI- und Momentumgewinnern reagiert. Defensive Konsumwerte und Gesundheitsaktien hätten ebenso zugelegt wie der Kommunikationssektor, der von Kursgewinnen bei Alphabet und Meta profitiert habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...