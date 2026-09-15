Hannover (ots) -America Unlimited baut sein Karibik-Angebot deutlich aus und nimmt mit Guadeloupe und Martinique zwei neue Ziele ins Portfolio. Die beiden Inseln verbindet der Reiseveranstalter in "12 Tage Französische Antillen entdecken". Mit "14 Tage Toronto und Cayman Islands" kommt eine neue Kombination hinzu, während "14 Tage Miami & St. Lucia - von der Metropole ins Inselparadies" erstmals St. Lucia als eigenständiges Urlaubsziel in den Mittelpunkt rückt. Bislang war die Insel lediglich im Rahmen einer Segelreise im Programm.Darüber hinaus hat America Unlimited sein Hotelportfolio in zahlreichen bereits angebotenen Karibikdestinationen erweitert. Mit dem Ausbau reagiert der Spezialist auf eine deutlich gestiegene Nachfrage und ein verändertes Reiseverhalten. Immer mehr Kunden wählen die Karibik als eigenständiges Reiseziel und interessieren sich dabei auch für kleinere und weniger bekannte Inseln."Die Karibik war für viele unserer Kunden lange vor allem eine attraktive Verlängerung nach einer USA-Reise. Das verändert sich gerade deutlich", sagt Timo Kohlenberg, CEO von America Unlimited. "Immer mehr Reisende entdecken die Inseln als eigenständige Reiseziele. Sie interessieren sich dabei längst nicht nur für Strand und Badeurlaub. Natur, Kultur und die sehr unterschiedlichen Charaktere der einzelnen Inseln spielen eine immer größere Rolle."Nachfrage nach Karibikreisen steigt deutlichDie Entwicklung zeigt sich auch in den Buchungszahlen. Der Umsatz mit Karibikreisen liegt bei America Unlimited aktuell 192 Prozent über dem Vorjahresniveau. Besonders dynamisch entwickelt sich die Nachfrage nach Puerto Rico und den Kleinen Antillen. Die Zahl der Anfragen für Puerto Rico hat sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Auch für das Reisejahr 2027 gehört die Insel bereits jetzt zu den meistangefragten Karibikzielen bei America Unlimited.Bei den Kleinen Antillen stiegen die Anfragen um mehr als 50 Prozent. Ihr Anteil an allen Karibikbuchungen erhöhte sich von rund 17 auf knapp 30 Prozent. Dabei interessieren sich die Kunden zunehmend auch für Inseln, die bislang weniger stark im Fokus standen. Neu hinzugekommen sind beispielsweise Anfragen nach St. Maarten und Martinique.Inselhopping liegt im TrendZunehmend gefragt ist auch die Kombination mehrerer Karibikinseln innerhalb einer Reise. Besonders beliebt sind die Bahamas in Verbindung mit den USA oder Turks & Caicos, Kombinationen der ABC-Inseln Aruba, Bonaire und Curaçao sowie Reisen über mehrere Inseln der Kleinen Antillen, beispielsweise Barbados und Grenada."Wer mehrere Inseln miteinander verbindet, erlebt auf vergleichsweise kurzen Distanzen ganz unterschiedliche Landschaften, Kulturen und Atmosphären", so Kohlenberg. "Gerade die Kleinen Antillen eignen sich deshalb hervorragend für individuell zusammengestelltes Inselhopping."Alle im Katalog und auf der Website von America Unlimited vorgestellten Reisen verstehen sich als Vorschläge und können nach persönlichen Vorlieben angepasst oder auch komplett neu zusammengestellt werden. Bei der Reiseplanung werden die Kunden von erfahrenen Destinationsexperten des Nordamerika- & Karibik-Spezialisten beraten, die die jeweiligen Zielgebiete aus eigener Erfahrung kennen und gemeinsam mit ihnen die passende Route, Inselkombination und Hotelauswahl entwickeln.Über America Unlimited:America Unlimited ist einer der führenden Veranstalter für Reisen nach Kanada und in die USA. Das Unternehmen wurde 2006 von Michael Kohlenberg gegründet und nach seinem Tod 2007 von seiner Frau Angelika und seinen Kindern Julia und Timo weitergeführt. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das für seine innovativen Marketing- und Vertriebsaktionen bekannte Familienunternehmen aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. America Unlimited wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als einer der TOP 50 Reiseveranstalter weltweit. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg. Als reiner Nordamerika-Spezialist gestartet hat die America Unlimited GmbH ihr Geschäftsfeld sukzessive ausgebaut. 2011 erfolgte mit dem Launch der Marke Feinreisen der Portfolio-Ausbau in andere Zielgebiete mit Fokussierung auf das Premium-Segment. Im Sommer 2022 hat der Spezialveranstalter mit Australia Unlimited eine weitere Marke für Reisen nach Ozeanien auf den Markt gebracht.Pressekontakt:KC3 GmbH0170/5672100info@koepers-kc3.deOriginal-Content von: America Unlimited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165802/6352344