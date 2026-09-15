© Foto: Dall-EBroadcom bestätigt trotz Sorgen über eine langsamere KI-Entwicklung seine Umsatzziele. CEO Hock Tan sieht die Nachfrage nach KI-Chips weiter stark.
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Broadcom hält trotz branchenweiter Sorgen über eine mögliche Verlangsamung der KI-Entwicklung an seinen ambitionierten Umsatzzielen fest. CEO Hock Tan wies in einem Gespräch mit CNBC Befürchtungen zurück, dass ein geringeres Entwicklungstempo bei KI-Modellen die Chip-Nachfrage belasten könnte. Er betont stattdessen, dass die Nachfrage nach den KI-Chips des Unternehmens weiterhin stark und nachhaltig sei, ungeachtet aktueller Kursverluste bei Halbleiteraktien.
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