München (ots) -Wenn ganz Deutschland gemeinsam Weihnachtslieder singt, wird es festlich, emotional und bildgewaltig - am 23. Dezember um 20:15 Uhr in der großen ARD-Primetime-Show "O du fröhliche - Deutschland singt!" live aus Düsseldorf.Gemeinsames Weihnachtssingen gehört längst zur Adventszeit - in vielen Stadien in Deutschland ist es zu einer beliebten Tradition geworden. "O du fröhliche - Deutschland singt!" greift diese besondere Atmosphäre auf und lässt das Düsseldorfer Weihnachtssingen wieder aufleben. Was bislang vor allem live vor Ort erlebt wird, kommt jetzt erstmals als großes gemeinsames Fernsehereignis ins Erste und die ARD Mediathek: Millionen Menschen singen gemeinsam - in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, in weiteren Stadien in ganz Deutschland und zuhause vor den Bildschirmen. Damit wird "O du fröhliche - Deutschland singt!" zum größten Weihnachtssingen aller Zeiten.Für große musikalische Momente sorgen zahlreiche prominente Gäste, darunter Sarah Connor und Jonas Kaufmann in Düsseldorf. Mit den Menschen in den Stadien und dem Publikum zuhause stimmen sie die großen Weihnachtsklassiker, moderne Weihnachts-Hits und Lieder an, die Generationen verbinden.So wird aus einer beliebten Stadiontradition ein neues verbindendes Fernseherlebnis: Viele einzelne Stimmen verschmelzen zu einem großen Klang, einer großen Show - und ganz Deutschland singt gemeinsam Weihnachtslieder.Christine Strobl, ARD Programmdirektorin: "Menschen vor den Bildschirmen zusammenzubringen und ihnen am Vorweihnachtsabend einen ganz besonderen, magischen Moment zu schenken - das möglich machen zu dürfen, ist für uns ein großes Geschenk. Und zugleich ist es genau der Auftrag, für den wir als ARD stehen: Wir wollen Menschen verbinden, gemeinsame Erlebnisse schaffen und ein Stück Zusammenhalt sichtbar und erlebbar machen.""O du fröhliche - Deutschland singt!" am 23. Dezember um 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek"O du fröhliche - Deutschland singt!" ist eine Produktion der DEF Media GmbH in Zusammenarbeit mit NDR, WDR und BR unter Federführung des Norddeutschen Rundfunks für Das Erste.Pressekontakt:ARD-ProgrammdirektionSusi LindlbauerE-Mail: susi.lindlbauer@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6352367