Starke Gold und Silberwerte setzen sich in der Tiefe weiter fort

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Blue Jay Gold meldet erste Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm auf dem Steller-Projekt im Yukon. Bei Skukum Creek traf das Unternehmen über einen 14 Meter langen Bohrabschnitt auf 6,15 Gramm Gold und 124 Gramm Silber je Tonne Gestein. Nach Einschätzung des Managements setzt sich die Gold-Silber-Mineralisierung damit in größerer Tiefe fort.
Blue Jay Gold meldet erste Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm auf dem Steller-Projekt im Yukon. Bei Skukum Creek traf das Unternehmen über einen 14 Meter langen Bohrabschnitt auf 6,15 Gramm Gold und 124 Gramm Silber je Tonne Gestein. Nach Einschätzung des Managements setzt sich die Gold-Silber-Mineralisierung damit in größerer Tiefe fort.
Stärkster Abschnitt in der Rainbow-Zone
Bohrloch SC26-003 durchschnitt die mineralisierte Zone ab 495 Metern Bohrtiefe. Darin enthielten 10,5 Meter 7,84 Gramm Gold und 154 Gramm Silber je Tonne. Um Gold und Silber gemeinsam vergleichbar zu machen, gibt Blue Jay zusätzlich einen Goldäquivalentwert an. Auf Basis der vom Unternehmen verwendeten Metallpreis- und Gewinnungsannahmen ergibt sich für diesen Abschnitt ein Wert von 10,19 Gramm Goldäquivalent je Tonne. Ein Abschnitt von 4,4 Metern erreichte 12 Gramm Gold und 258 Gramm Silber je Tonne. Bohrloch SC26-001 lieferte auf 4,33 Metern 4,63 Gramm Gold und 74 Gramm Silber je Tonne. SC26-004 wich dagegen von der geplanten Richtung ab und erreichte das Ziel nicht.
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