Werbung - Der Börsentag Zürich bietet wieder die Gelegenheit, sich rund um Kapitalmarkt und Börse zu informieren. Zum Programm gehört in diesem Fall auch ein Vortrag von Hans A. Bernecker: "Was bedeutet Rechtsruck an der Börse?". Lassen Sie sich das nicht entgehen.
Wann und wo? Samstag, 26. September 2026, im Kongresshaus Zürich, direkt am Zürichsee.
Die Veranstaltung ist kostenlos. Sichern Sie sich Ihr Ticket bitte schon im Vorfeld direkt beim Veranstalter, mit dem wir als Medienpartner zusammenarbeiten:
https://www.boersentag.ch/
Wann und wo? Samstag, 26. September 2026, im Kongresshaus Zürich, direkt am Zürichsee.
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