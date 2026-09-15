Am gestrigen Montag startete die Xiaomi-Aktie mit einem Kurssprung von fast +5% sehr freundlich in die neue Handelswoche. Doch am Dienstagvormittag verpufft dieser Schwung mit einem Kursverlust von rund -4% fast vollständig. Haben Anleger die Hoffnung an den Erfolg des chinesischen Auto- und Elektronikherstellers verloren und wenn ja, zu Recht? Probleme im Smartphone-Segment Xiaomi steht wie fast alle größeren Smartphone-Hersteller vor einem gravierenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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