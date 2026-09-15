Bitcoin befindet sich derzeit in einer spannenden Ausgangssituation. Das Chartbild hat sich zuletzt spürbar aufgehellt. Nach einer starken Rallye konsolidiert die älteste Kryptowährung aktuell in einem Bereich zwischen 76.000 und 82.000 US$ und testet aktuell das untere Ende dieser Zone. Nun fragen sich Anleger, ob der nächste Ausbruch kurz bevorsteht und wohin die Reise geht. Fed wird zum entscheidenden Kurstreiber Kurzfristig richtet sich der Blick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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