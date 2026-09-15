Während Amodeis Warnung Milliarden vom Chipmarkt fegt, widerspricht Broadcom-Chef Hock Tan der Panik unverhohlen. Anthropic soll 2027 zum größten Kunden des Unternehmens werden. Hock Tan, Vorstandsvorsitzender von Broadcom, hat Befürchtungen zurückgewiesen, wonach eine mögliche Verlangsamung bei der Entwicklung wegweisender KI-Modelle Auswirkungen auf sein Unternehmen haben könnte. Gegenüber CNBC erklärte Tan, der Chiphersteller halte weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de