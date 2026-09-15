Sicherheitsexperten arbeiten an Verschlüsselungstechniken, die auch gegen Angriffe mit Quantencomputern bestehenÂ - selbst wenn es solche Quantenrechner noch gar nicht gibt. Verschlüsselung klingt nach Geheimnis, Spionage oder Dissidenz. Dabei ist sie überall: Beim Online-Banking, wenn wir Nachrichten per Chat austauschen, bei jedem Online-Bestellvorgang wird der Datenaustausch verschlüsselt. Und jeder Patch, jedes Update wird kryptografisch signiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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