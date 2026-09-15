Franke und Bornberg hat mit dem neuen map-report das Bilanzrating PKV überarbeitet und dabei an der Bewertungsmethodik gefeilt. Nur für drei Versicherer gibt es die Höchstnote. Wirtschaftlich präsentiert sich die PKV robust. Die Zahl der Vollversicherten ist erneut gestiegen, die verdienten Bruttobeiträge auch. Franke und Bornberg hat mit dem aktuellen map-report 945 das Bilanzrating Private Krankenversicherung 2025 veröffentlicht. Für die aktuelle Untersuchung haben die Analysten an der Bewertungsmethodik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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