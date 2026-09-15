Mainz (ots) -Demenz und Schwerhörigkeit treten insbesondere im höheren Lebensalter auf. Beide äußern sich durch ähnliche Symptome wie verlangsamte Reaktionen, Kommunikationsprobleme oder sozialer Rückzug. Eine Hörminderung kann bei Menschen mit einer Demenzerkrankung leicht übersehen werden, da die Anzeichen möglicherweise der Erkrankung zugeschrieben werden. Umgekehrt können Verständigungsschwierigkeiten infolge einer Hörminderung fälschlicherweise als Anzeichen einer Demenz interpretiert werden. "Regelmäßige Hörtests können dazu beitragen, eine Hörminderung frühzeitig zu erkennen. Sie sollten daher fester Bestandteil der Gesundheitsversorgung sein, damit Symptome korrekt eingeordnet und die Betroffenen gezielt unterstützt werden", sagt Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha). Anlässlich des Welt-Alzheimertags am 21. September 2026 informiert der Hörakustiker über das Thema "Demenz und Schwerhörigkeit".Bedingt Schwerhörigkeit eine Demenz?"Es besteht offenbar ein Zusammenhang zwischen Schwerhörigkeit und Demenz", so Eberhard Schmidt. "Studien[1] legen nahe, dass der Ausgleich eines Hörverlusts das Risiko für Demenz senken kann." Stellen Angehörige oder Pflegekräfte fest, dass die Verständigung mit einem Familienmitglied oder einer zu pflegenden Person immer schwieriger wird, sollte zeitnah ein Hörtest gemacht werden.Hörsystemversorgung bei DemenzDie Anpassung von Hörgeräten bei Menschen mit Demenz erfordert eine einfühlsame Gesprächsführung. Daher gibt es Hörakustikerinnen und Hörakustiker, die sich auf die Versorgung von Menschen mit Demenz spezialisiert haben, um sie bestmöglich versorgen zu können. Sie vereinfachen bei den Gesprächen Erklärungen und Prozesse so weit wie möglich und schlagen Hörsysteme vor, die einfach zu bedienen sind. Die Anpassung erfolgt in ruhiger Umgebung, Schritt für Schritt und mit ausreichend Zeit, damit sich die Betroffenen an neue Klangeindrücke gewöhnen können. Dabei werden Angehörige oder Begleitpersonen einbezogen, da sie im Alltag eine wichtige Rolle für das Tragen, Pflegen und Kontrollieren der Hörsysteme übernehmen. Regelmäßige Nachkontrollen sorgen dafür, dass Veränderungen im Hörvermögen erkannt und die Hörsysteme neu eingestellt werden können.Mehr Informationen rund ums Hören:https://www.richtig-gut-hoeren.dehttps://www.instagram.com/biha.kdoer/Hörakustiker-Fachbetriebe in Wohnortnähe:https://www.hoerakustiker-suche.de/[1] https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01296-0/abstractPressekontakt:presse@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70547/6352446