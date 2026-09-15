Mödling bei Wien (ots) -MediaShop (https://www.mediashop.tv/) ist zurück im Geschäft. Seit dem 1. Juni 2026 wird die Marke von der österreichischen ONE Spot GmbH wieder aufgebaut. Die Gesellschaft hatte nach der Insolvenz der früheren MediaShop-Gruppe den Markennamen und wesentliche Vermögenswerte übernommen. Bereits in den ersten drei Monaten erzielte das Unternehmen einen Umsatz von mehr als vier Millionen Euro allein im deutschen Einzel- und Großhandel. Deutschland steht damit für rund die Hälfte des Gesamtumsatzes. Im Endkundengeschäft verzeichnete MediaShop by ONE Spot in diesem Zeitraum zudem knapp 60.000 Bestellungen aus Deutschland. Als Demonstrations-Commerce-Anbieter vertreibt MediaShop innovative Produkte, die im Einsatz präsentiert werden, über sein eigenes TV-Angebot, seinen Online-Shop und weitere digitale Kanäle."Deutschland ist einer unserer wichtigsten Märkte und verfügt über eine große und loyale Kundenbasis. Auf dem Fundament einer bekannten Marke haben wir in kürzester Zeit ein neues Unternehmen aufgebaut. Nach nur drei Monaten stehen wir operativ auf soliden Beinen, arbeiten cashflow-positiv und gewinnen Schritt für Schritt Reichweite und Märkte zurück", sagt Christoph Bauer, Inhaber und Geschäftsführer von MediaShop by ONE Spot.TV-Präsenz in Deutschland deutlich ausgebautDie Entwicklung der TV-Präsenz unterstreicht die Erholung des Geschäfts. War MediaShop by ONE Spot im April 2026 aufgrund der Insolvenz nur noch auf drei Sendern vertreten, sind es inzwischen wieder zwölf. Rund die Hälfte der derzeit ausgewiesenen Mediaausgaben entfällt auf Deutschland. Auch international wurde die Reichweite deutlich ausgebaut: Die Zahl der TV-Sender stieg von 16 Stationen in zwei Ländern auf aktuell 50 Stationen in fünf Ländern. Gleichzeitig verbindet MediaShop by ONE Spot die TV-Vermarktung zunehmend mit dem eigenen Onlineshop und weiteren digitalen Vertriebskanälen.Das Grundprinzip der Vermarktung bleibt dabei unverändert: Demonstrations-Commerce. Produkte werden in ihrer Anwendung gezeigt, sodass Kunden ihren konkreten Nutzen unmittelbar nachvollziehen können. Die neu aufgestellten Prozesse und die modernisierte Logistik schaffen die Voraussetzungen, um das dadurch entstehende Bestellvolumen effizient abzuwickeln.Schlankere Organisation und neue SystemeRund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten heute für das Unternehmen. Warenwirtschaft, Kundenmanagement und weitere IT-Anwendungen wurden neu aufgesetzt, Prozesse digitalisiert und vereinfacht. Die vergleichbaren laufenden Aufwendungen für IT, Infrastruktur und Software konnten unternehmensweit von früher rund 250.000 Euro auf rund 20.000 Euro pro Monat reduziert werden. Diese deutlich niedrigere Kostenbasis soll es ermöglichen, das Deutschlandgeschäft auszubauen und zusätzliche Mittel gezielt in Vertrieb, Technologie und Produkte zu investieren.Neue Logistikpartnerschaft und Umzug des Zentrallagers nach Frankfurt am MainMit der Verlagerung des Zentrallagers von Augsburg nach Frankfurt am Main und einem neuen Logistikpartner, dem Fulfillment-Dienstleister Quivo, setzt das Unternehmen zurzeit einen weiteren wichtigen Schritt seines Neustarts um. Rund 10.000 Paletten Ware werden in den kommenden Wochen an den neuen Standort verlegt. Mit dem Lagerumzug und dem Wechsel zu Quivo, einer Marke der Logsta GmbH, ordnet MediaShop by ONE Spot seine Lager- und Versandabwicklung neu. Der Standort Frankfurt am Main ist damit ein wesentlicher Bestandteil der operativen Neuaufstellung.Vollautomatisierte, KI-gestützte Bestellabwicklung"Wenn nach einer TV-Ausstrahlung die Bestellungen steigen, muss die Logistik sofort mithalten. Unsere selbst entwickelte IT-Plattform verbindet Warenwirtschaft, Lager und Versand und ermöglicht MediaShop eine vollautomatisierte digitale Bestellabwicklung mit Unterstützung künstlicher Intelligenz. Damit schaffen wir die Voraussetzungen, auch kurzfristige Nachfragespitzen effizient zu bewältigen und Kunden zuverlässig zu beliefern. MediaShop erhält so eine Logistik, die mit dem geplanten Wachstum in Deutschland Schritt halten kann", so Georg Weiß, CEO von Quivo.Kundenfeedback und Retouren als QualitätsmaßstabVeränderungen gibt es auch bei der Produktauswahl. Das Sortiment orientiert sich nun konsequent an nachvollziehbarem Alltagsnutzen und überzeugender Qualität. Neue Produkte durchlaufen vor ihrer breiten Einführung intensive technische Tests und Qualitätskontrollen. Bei der Entscheidung, welche Produkte dauerhaft im Sortiment bleiben, werden außerdem die Erfahrungen erster Käufer, Retourenquoten und die tatsächliche Kundenzufriedenheit berücksichtigt. Neben neuen Erfindungen tragen Verbrauchsprodukte mit hoher Wiederkaufrate stärker zum Geschäft bei, etwa in den Bereichen Reinigung, Haushalt und Nahrungsergänzung. Damit bindet MediaShop by ONE Spot Kunden langfristig und baut wiederkehrende Umsätze auf.Über MediaShop by ONE SpotMediaShop by ONE Spot GmbH entwickelt und vertreibt Produkte mit besonderem Fokus auf Demonstrations-Commerce. Das Unternehmen zeigt den konkreten Nutzen ausgewählter Produkte über TV, Online, Social Media und weitere Vertriebskanäle und skaliert erfolgreiche Produkte über mehrere europäische Märkte. Seit Juni 2026 wird die Marke MediaShop in Österreich, Deutschland und der Schweiz von der neuen Gesellschaft weiterentwickelt. MediaShop by ONE Spot beschäftigt rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und baut seine internationale Vertriebspräsenz derzeit sukzessive aus.Pressekontakt:Erik Biewendt (PR-Agentur Deutschland)erik.biewendt@industrie-contact.com+49 40 899 666 14Original-Content von: MediaShop by ONE Spot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183417/6352442