München (ots) -McDonald's Deutschland und MBRC the ocean starten eine Partnerschaft, um gemeinsam gegen achtlos weggeworfenen Abfall vorzugehen. Als offizieller Anti-Littering-Partner bringt die Umweltorganisation ihre fachliche Expertise ein und berät McDonald's dabei, das Engagement von Restaurants und Mitarbeitenden sowie das Bewusstsein für das Thema zu stärken.Als größtes Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland möchte sich McDonald's gemeinsam mit MBRC the ocean noch stärker gegen Littering einsetzen. Im Mittelpunkt steht dabei die Entwicklung geeigneter Aktivierungsformate und lokaler Müllsammel-Aktionen.McDonald's Deutschland und MBRC the ocean verbinden lokale Umsetzungskraft mit fachlicher Expertise. Während McDonald's sein Restaurantnetz und die Erfahrungen von Franchise-Nehmenden und Mitarbeitenden vor Ort einbringt, begleitet MBRC die Zusammenarbeit fachlich und unterstützt mit Erkenntnissen aus internationalen Anti-Littering-Projekten.Im Rahmen gemeinsamer lokaler CleanUp-Aktionen werden Art und Menge der gesammelten Abfälle dokumentiert und anschließend von MBRC the ocean ausgewertet. So lassen sich typische Littering-Muster erkennen und konkrete Handlungsempfehlungen für den jeweiligen Standort ableiten. Die Erkenntnisse fließen in Informations-, Schulungs- und Aktivierungsangebote ein, die Crews, Restaurants und Franchise-Nehmende sensibilisieren, motivieren und zu lokalem Engagement befähigen. Ergänzend sind im Jahresverlauf externe Aktivierungen vorgesehen, die Gäste für das achtlose Wegwerfen von Verpackungen sensibilisieren."McDonald's Deutschland und seine Franchise-Nehmenden engagieren sich seit Jahren gegen Littering. Gemeinsam mit MBRC the ocean wollen wir diesen Einsatz weiter ausbauen", sagt Markus Weiß, Impact Lead und Unternehmenssprecher bei McDonald's Deutschland. "Wir möchten Menschen für die Folgen von Littering sensibilisieren, bestehende Maßnahmen weiterentwickeln und möglichst viele zum Mitmachen motivieren.""Eine Umwelt-NGO und der größte Systemgastronom Deutschlands - was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch wirkt, ist für uns logische Konsequenz. Denn Veränderung entsteht nicht in der Nische, sondern dort, wo täglich Millionen Menschen unterwegs sind.", sagt Sven Jacobi, Gründer von MBRC the ocean. "Mit McDonald's schaffen wir eine Reichweite, die wir als NGO allein niemals aufbauen könnten."Die Mobile CleanUp Unit als konkretes Angebot für RestaurantsSichtbares Highlight der Partnerschaft ist die Mobile CleanUp Unit, ein voll ausgestattetes Einsatzfahrzeug für Sammel- und Aufklärungsaktionen im Umfeld von McDonald's Restaurants. Nach Abschluss einer Pilotphase soll die Unit künftig von Franchise-Nehmenden für lokale Aktionen eingesetzt werden können. Zudem hat MBRC the ocean einen Leitfaden entwickelt, mit dem sich ein CleanUp auch ohne Ausrüstungsfahrzeug organisieren lässt.Seinen ersten großen öffentlichen Einsatz hatte das Fahrzeug am vergangenen Samstag in Köln-Kalk. Dort sammelten McDonald's Mitarbeitende und viele weitere Freiwillige, rund um das McDonald's Restaurant an der Istanbulstraße in rund einer Stunde insgesamt über 20 Kilogramm Abfall. Weitere Einsätze der Mobile CleanUp Unit sind an ausgewählten Standorten geplant. Informationen zur Partnerschaft finden sich unter cleanup.mcdonalds.de (https://www.mcdonalds.com/de/de-de/unsere-verantwortung/umwelt-verpackung/anti-littering.html).Bildmaterial in Druckqualität finden Sie hier (https://ots.de/luLJIy).Über MBRC the ocean und die PartnerschaftMBRC the ocean setzt sich gegen Plastikverschmutzung und für den Schutz der Meere ein. Die Organisation mit Sitz in Hamburg führt weltweit CleanUps durch und entwickelt Bildungs- und Aufklärungsformate. McDonald's Deutschland und MBRC the ocean haben seit 2023 mehrere gemeinsame Projekte umgesetzt. Zuletzt fanden anlässlich des World Cleanup Days 2025 gemeinsame CleanUp-Aktionen statt. Seit 2026 ist MBRC the ocean offizieller Anti-Littering-Partner von McDonald's Deutschland.Über McDonald's DeutschlandSeit 55 Jahren ist McDonald's fester Teil des Alltags in Deutschland. Gemeinsam mit über 200 mittelständischen Franchise-Nehmer:innen begrüßt das Unternehmen heute in knapp 1.400 Restaurants täglich fast 1,9 Millionen Gäste. Rund 64.000 Mitarbeiter:innen aus 60 Nationen machen McDonald's zum größten Arbeitgeber der deutschen Gastronomiebranche. Seit der Eröffnung des ersten Restaurants 1971 vor mehr als fünf Jahrzehnten setzt das Unternehmen auf starke Lieferpartnerschaften und unterstützt den Wirtschaftsstandort Deutschland. Mehr erfahren. (https://www.mcdonalds.com/content/dam/sites/de/nfl/better-m/gaestebroschuere-2025.pdf)Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/6352438