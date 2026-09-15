München (ots) -Eine der erfolgreichsten Biathletinnen der vergangenen Jahre verstärkt in der kommenden Wintersport-Saison das Expertenteam der Sportschau.Dorothea Wierer wird im Wechsel mit Arnd Peiffer bei den ARD-Biathlonübertragungen die Leistungen ihrer bisherigen Konkurrentinnen und Konkurrenten analysieren.Die viermalige Weltmeisterin und zweifache Gesamtweltcupsiegerin hatte ihre Karriere nach den Olympischen Winterspielen 2026 in ihrer Heimat Antholz beendet. Bei vorangegangenen Spielen holte sie vier olympische Medaillen für Italien.Dorothea Wierer: "Das ist eine ganz tolle, aber auch große Aufgabe für mich. Die Biathlonübertragungen in der ARD sind bei den aktiven Athletinnen und Athleten sehr anerkannt, nicht nur bei den Deutschen. Ich bin ein bisschen stolz, jetzt selbst Teil dieses Teams zu werden und als Südtirolerin in einer Reihe mit Magdalena Neuner und Kati Wilhelm als ARD-Expertin zu stehen."Doppelolympiasieger Arnd Peiffer startet mit Wierer in seine inzwischen fünfte Experten-Saison. "Doro war eine grandiose Athletin und hat als Gesamtweltcupsiegerin zweimal den Titel geholt, der unter den Aktiven die wahrscheinlich größte Wertschätzung genießt. Sie wird bestimmt eine Top-Expertin sein und ich freue mich besonders auf die WM in Otepää, wenn wir gemeinsam für die ARD vor Ort sein werden."In der ARD ist der Rundfunk Berlin-Brandenburg als Federführer für die Biathlonübertragungen verantwortlich. rbb-Sportchef Dirk H. Walsdorff: "Dorothea Wierer war über Jahre die im internationalen Vergleich vielleicht beliebteste Biathletin überhaupt. Sie ist durch ihre beeindruckende sportliche Bilanz, ihre fantastische Ausstrahlung und ihren internationalen Blickwinkel eine ideale Expertin in unserem Team."ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Dorothea Wierer war unsere Wunschkandidatin nach der Entscheidung von Erik Lesser, sich auf seine Trainertätigkeit zu konzentrieren. Ihm möchte ich an dieser Stelle noch einmal für sein großartiges Engagement ausdrücklich danken. Dorothea Wierer wird ihre eigenen Akzente in der neuen Rolle setzen - als starke Frau in unserem herausragenden Wintersport-Expertenteam mit Arnd Peiffer, Felix Neureuther und Sven Hannawald."Wierers erster Einsatz an der Seite von Moderator Michael Antwerpes gemeinsam mit Peiffer wird am 17. und 18.Oktober bei den Übertragungen der Saisoneröffnung "Loop One" in München sein. Wierer ist 36 Jahre alt und lebt in Südtirol.Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6352454