DJ AUKTION/Bundesschatzanweisungen "technisch unterzeichnet"
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert. Die Auktion war technisch "unterzeichnet", die Nachfrage blieb unter dem angebotenen Gesamtvolumen.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 25. August:
=== Emission 2,70-prozentige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 13. September 2028 Volumen 5 Mrd Euro Bietungsvolumen 4,816 Mrd Euro Zuteilungsbetrag 3,817 Mrd Euro Zeichnungsquote 1,3 (1,5) Durchschnittsrendite 3,27% (2,85%) Settlement 17. September 2026 ===
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September 15, 2026 06:09 ET (10:09 GMT)
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