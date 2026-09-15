DJ AUKTION/Bundesschatzanweisungen "technisch unterzeichnet"

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert. Die Auktion war technisch "unterzeichnet", die Nachfrage blieb unter dem angebotenen Gesamtvolumen.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 25. August:

=== Emission 2,70-prozentige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 13. September 2028 Volumen 5 Mrd Euro Bietungsvolumen 4,816 Mrd Euro Zuteilungsbetrag 3,817 Mrd Euro Zeichnungsquote 1,3 (1,5) Durchschnittsrendite 3,27% (2,85%) Settlement 17. September 2026 ===

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September 15, 2026 06:09 ET (10:09 GMT)

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