Paris (www.anleihencheck.de) - Seit Beginn des Sommers sind die Renditen für Staatsanleihen in Europa, den USA und Japan stark gestiegen, so Geoffroy Lenoir, Head of Collective Investment Management bei Ofi Invest Asset Management.10-jährige französische Staatsanleihen beispielsweise hätten am 1. September die Marke von 4,20% überschritten und seien damit innerhalb von zwei Monaten um 55 Basispunkte gestiegen, obwohl sich die makroökonomischen Fundamentaldaten nicht grundlegend verändert hätten. Es stelle sich daher die Frage, woher dieser starke Anstieg komme - oder anders ausgedrückt, warum sich aktuell so viele Anleger von Anleihen trennten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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