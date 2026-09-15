Der Berliner Bürgermeister Kai Wegner hat die Bundesregierung aufgefordert, gegen die hohen Kraftstoffpreise vorzugehen. "Wir brauchen dringend einen Spritpreisdeckel, wie es ihn in anderen europäischen Staaten schon gibt. Die Bundesregierung muss die Menschen endlich nachhaltig entlasten", postete Wegner auf der Plattform X. Zuvor hatte sich schon Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke für einen Spritpreisdeckel ausgesprochen und auf entsprechende Regelungen in Ländern wie Luxemburg, Polen oder Belgien verwiesen. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat solche Forderungen bisher aber abgeblockt und befürwortet stattdessen Direktzahlungen an Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
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