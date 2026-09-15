Neue Konnektoren ermöglichen Fachkräften den direkten Zugriff auf kontrollierte, einsatzbereite Dokumentenerstellung über die KI-Assistenten ihrer Wahl

NEW YORK, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy, die führende agentische Plattform für Dokumentenerstellung, gibt heute bekannt, dass sie ab sofort als nativer Konnektor für Claude, ChatGPT und Microsoft Copilot verfügbar ist. Damit lassen sich die Document Agents von Templafy noch einfacher aus den KI-Umgebungen heraus nutzen, die Fachkräfte bereits verwenden.

Templafy ist ab sofort über das Claude Connector Directory, das ChatGPT Plugin Directory und den Microsoft Marketplace verfügbar. Fachkräfte können damit direkt über ihren bevorzugten KI-Assistenten auf die agentischen Funktionen von Templafy zur Dokumentenerstellung zugreifen.

Die Integration von Templafy über das Model Context Protocol (MCP) verbindet KI-Assistenten von Drittanbietern direkt mit den Templafy Document Agents. Dadurch entsteht eine zentrale Orchestrierungsebene für Dokumente, mit der Unternehmen Marke, Qualität und Konsistenz ihrer Dokumente einfacher steuern können. Fachkräfte können zunächst in dem KI-Tool ihrer Wahl arbeiten und die dabei erstellten Inhalte anschließend mit Templafy in ein vollständig formatiertes und editierbares Geschäftsdokument überführen - unter Verwendung freigegebener Vorlagen, Marken-Assets, Unternehmensinhalte, Compliance-Vorgaben, Geschäftsregeln und Unternehmensdaten. Dadurch entfällt ein Großteil des manuellen Kopierens, Einfügens, Formatierens und erneuten Erstellens, das bislang erforderlich war, bevor KI-generierte Inhalte mit dem Unternehmen geteilt oder dort eingesetzt werden konnten.

Oskar Konstantyner, CPO bei Templafy, erklärt: "Fachkräfte nutzen zunehmend unterschiedliche KI-Tools für unterschiedliche Aufgaben in ihrem Arbeitsalltag. Unternehmen sollten diese Wahlfreiheit nicht einschränken müssen, nur um die Kontrolle über die Dokumente zu behalten, die am Ende erstellt werden. Templafy MCP verbindet diese KI-Umgebungen mit dem für das Unternehmen relevanten Kontext und den geltenden Dokumentenstandards. So lassen sich KI-generierte Inhalte in Dokumente überführen, die tatsächlich im Unternehmen eingesetzt werden können. Mitarbeitende können mit den KI-Tools arbeiten, die sie bevorzugen, während Unternehmen darauf vertrauen können, dass die erstellten Geschäftsdokumente von hoher Qualität, konsistent und zu kalkulierbaren Kosten entstehen."

Templafy MCP funktioniert außerdem mit Glean, Perplexity und weiteren gängigen KI-Assistenten. Unternehmen erhalten damit eine einheitliche Möglichkeit, KI-generierte Inhalte in kontrollierte, einsatzbereite Geschäftsdokumente zu überführen - auch wenn sich ihre KI-Landschaften weiterentwickeln.

Weitere Informationen und aktuelle Neuigkeiten zu den Integrationen des Templafy Model Context Protocol finden Sie unter Templafy MCP. Dort können Sie Templafy auch zu Claude, ChatGPT oder Microsoft Copilot hinzufügen.

Hinweise für Redakteure

Über Templafy

Templafy ist die führende KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, die es Fachleuten ermöglicht, mit höchster Effizienz präzise, richtlinienkonforme und markengerechte Dokumente zu erstellen.

Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, KI genau dort gezielt zu steuern, wo es darauf ankommt: KI-Agenten erhalten den richtigen Kontext, klare Vorgaben und vom Unternehmen freigegebenes Wissen als Grundlage für ihre Arbeit. Unser Ansatz setzt auf KI-Agenten, die KI-generierte Inhalte mit regelbasierter Automatisierung verknüpfen. Dies ermöglicht die beschleunigte Erstellung hochwertiger, vertrauenswürdiger Dokumente, während die unternehmensweite Kontrolle und Kohärenz vollständig gewahrt bleiben - all dies bei niedrigen und vorhersehbaren Token-Kosten.

Die patentierte Technologie von Templafy ist direkt in Anwendungen wie Microsoft Office, Google Workspace und Salesforce sowie in KI-Assistenten wie Claude, ChatGPT und Copilot integriert, vereinfacht Dokumenten-Workflows, reduziert Risiken und gibt Teams das nötige Vertrauen in die Dokumente, die besonders wichtig sind.

Mehr als 4 Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf Templafy, um die KI-gestützte Erstellung von Unternehmensinhalten zu beschleunigen. Branchenführer wie KPMG und BDO vertrauen auf Templafy. Die Lösung erspart Teams über 30 % der Zeit, die sie normalerweise für wiederkehrende Inhalte wie Angebote, Auftragsschreiben oder Prüfberichte aufwenden würden, sodass sie sich auf umsatzrelevante Aufgaben konzentrieren können.

Weitere Informationen - nur für Presseanfragen:

Lucy Westman, Head of Global Communications, Templafy (+44) 7776 454 946, lwe@templafy.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28dd89d0-a825-4541-8ff7-d79446a0db53