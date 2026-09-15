Steffen Ritter ist Geschäftsführer des Instituts Ritter. Außerdem ist er Autor, Trainer, Redner und Mitinitiator des Jungmakler Awards. Für AssCompact gibt er Maklern in seiner monatlich erscheinenden Kolumne praktische Tipps, um besondere und alltägliche Herausforderungen zu meistern. Die soziale Interaktion und damit auch die Art, wie Menschen einen Makler finden, hat sich verändert. Vieles passiert auf diversen Kanälen online. Wem man vertraut, entscheidet sich oft, bevor das erste Gespräch stattfindet.Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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